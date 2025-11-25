Tränen zum 50. Geburtstag: Stefan Mross feiert mit 100 Fans

Eigentlich hat der Schlagerstar erst am 26. November Geburtstag, doch er feierte bereits in Südtirol vor. Auch Thomas Gottschalk gratulierte mit einem Seitenhieb.

Eigentlich gilt es als ungeschriebene Regel, den eigenen Geburtstag nicht vorzufeiern – doch Stefan Mross macht 2025 eine Ausnahme. Sein 50. Geburtstag (26. November) soll eben etwas ganz Besonderes werden: für seine Fans, seine Freunde, seine Familie – und nicht zuletzt für seine große Liebe Eva Luginger.

100 Fans in Südtirol

Drei Tage vor seinem offiziellen Ehrentag am 26. November reisten rund 100 Fans ins Hotel Schneeberg nach Südtirol, um mit dem Entertainer ein unvergessliches Wochenende zu verbringen.

Auf dem Programm stand alles, was das Fanherz höherschlagen lässt: eine gemeinsame Wanderung, eine gemütliche Jause auf der Alm und ein entspannter Stefan Mross mitten unter seinen Liebsten. Für viele war es ein seltenes Erlebnis, ihrem Idol so nah zu kommen – und auch für Mross selbst ein Moment echter Dankbarkeit.





Ein Geschenk von Herzen: Geburtstagsvideo mit Stars

Eva Luginger ließ sich für ihren Lebensgefährten etwas ganz Besonderes einfallen: ein emotionales Geburtstagsvideo, in dem Größen der Musik- und Showbranche ihre Glückwünsche überbrachten.

Mit dabei waren unter anderem: Florian Silbereisen, Fantasy, Jürgen Drews, Ralph Siegel, Peggy March, Ross Antony, Maximilian Arland und viele weitere Wegbegleiter aus fast vier Jahrzehnten Bühnenkarriere.

Ein Höhepunkt des Clips: die Videobotschaft von Show-Legende Thomas Gottschalk, der mit seinem typischen Humor punktete: „Lieber Stefan, ein Gottschalk wirst du nicht mehr. Aber es reicht auch, wenn eine ehemalige Frau Mross jetzt Frau Gottschalk heißt.“ Ein Seitenhieb mit Augenzwinkern – schließlich hieß Gottschalks Ehefrau Karina vor der Hochzeit Mross.





Tränen der Rührung – ein Entertainer zeigt Gefühl

Als das Video endete und private Archivfotos aus Mross’ Kindheit, Jugend und Karriere über die Leinwand flimmerten, konnte der Jubilar seine Emotionen nicht länger zurückhalten.

Stefan Mross weinte – ehrlich, überwältigt und sichtlich berührt von dem Aufwand, den seine Eva betrieben hatte, und von der Welle der Zuneigung, die ihm aus dem Publikum entgegenkam.

Stefan Mross nutzte die Gelegenheit auch, um Spenden für seine „Fly and Help Stefan Mross Schule“ in Namibia zu sammeln – ein Herzensprojekt, das ihm seit Jahren am Herzen liegt.