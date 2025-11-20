"Immer wieder sonntags": DIESE Änderung kommt 2026 auf Mross-Fans zu

Seit mehr als 20 Jahren läuft die beliebte ARD-Schlagershow mit Erfolg. 2026 wird es eine Änderung geben. Stefan Mross macht sich schon bereit.

Stefan Mross bleibt auch 2026 das Gesicht von „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Die beliebte Musik- und Unterhaltungssendung kehrt im kommenden Jahr mit einer kleinen, aber bedeutenden Änderung zurück.

Mehr lesen:

Seit fast zwei Jahrzehnten gehört die Show für viele Fans fix zum Sommer. Ob Schlager, gefühlvolle Momente oder kleine Genussmomente – Mross bringt all das Sonntag für Sonntag im Europa-Park auf die Bühne. Die Show-Arena in Rust ist längst zu seinem sommerlichen Wohnzimmer geworden, in dem sich Promis und treue Fans gleichermaßen einfinden.





Für die Saison 2026 wurden nun die Sendetermine veröffentlicht – und diesmal gibt es genau hier eine Änderung.

Früherer Startschuss für die neue Saison

Wie die ARD nun bestätigt hat, fällt der Auftakt im kommenden Jahr bereits auf den 31. Mai – zwei Wochen früher als 2025. Insgesamt stehen zwölf Ausgaben auf dem Plan. Allerdings müssen sich die Zuschauer an zwei Terminen gedulden: Am 26. Juli und am 16. August pausiert die Show.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Die Sendung wird weiterhin live übertragen, und natürlich führt auch 2026 wieder Stefan Mross durch die Vormittage im Europa-Park.





Alle Sendetermine von „Immer wieder sonntags“ 2026

31. Mai 2026

7. Juni 2026

14. Juni 2026

21. Juni 2026

28. Juni 2026

5. Juli 2026

12. Juli 2026

19. Juli 2026

2. August 2026

9. August 2026

23. August 2026

30. August 2026

Warum der Saisonstart vorverlegt wurde, lässt die ARD offen. Naheliegend ist allerdings, dass die Entscheidung mit den Abläufen im Europa-Park, den Programmplänen der ARD oder dem Terminkalender von Stefan Mross zusammenhängen könnte. Schon 2012 begann die Saison etwas früher als gewohnt – ein Novum ist die Verschiebung also nicht.