Stefan Mross sagt Gala kurzfristig ab – Veranstalter fassungslos

Nur Stunden vor Beginn der Gala „Ahrwein des Jahres“ sagte Moderator Stefan Mross seinen Auftritt im Ahrtal ab – per Whatsapp und aus privaten Gründen.

Der Freitagabend im Ahrtal sollte ein Zeichen der Lebensfreude werden – doch Stefan Mross’ kurzfristige Absage sorgte für Aufregung. Die Gala "Ahrwein des Jahres" war als besonderes Event nach der Flutkatastrophe von 2021 geplant. Der Schlagerstar sollte ab 19:30 Uhr durch den Abend führen, doch am Freitagmorgen um 5:53 Uhr schrieb Mross dem Veranstalter eine Whatsapp-Nachricht.

Darin erklärte der "Immer wieder sonntags"-Moderator, dass er aus privaten Gründen absagen müsse und bat um Verständnis.

Veranstalter unter Druck

Für die Veranstalter blieb kaum Zeit: Nur zwölf Stunden trennten sie von der Gala mit rund 400 Gästen, darunter bekannte Namen wie Harry Wijnvoord, Jörg Dräger, Wolfgang Lippert, Chris Andrews und Marie-Luise Marjan. Laut Andreas Lambeck, Geschäftsführer der Ahrtal Marketing GmbH, sei Mross bis zur Gala "nicht mehr zu erreichen" gewesen. Auch Eventmanager Lothar Böhler, der den Auftritt vermittelt hatte, bestätigte die spontane Absage.

Wie Lambeck erklärte, sprang kurzfristig RTL-Moderator Dieter Könnes ein und übernahm die Moderation. "Das Ahrtal strahlt wieder – und wie", so Lambeck weiter. Trotz des gelungenen Abends bleibt die Enttäuschung über Mross groß.

Die Gala hatte für die Region eine besondere Bedeutung: Nach der Flutkatastrophe von 2021, bei der allein in der Region 135 Menschen starben, sollte sie ein "sichtbares Zeichen für Aufbruch und Lebensfreude" setzen.

Emotionale Worte ohne Wirkung

Bereits vier Tage vor der Veranstaltung hatte Lambeck Mross ein emotionales Briefing geschickt. Darin schrieb er, es gehe beim Event nicht nur um Wein, sondern um Hoffnung und Zusammenhalt: "Der touristische Wiederaufbau im Ahrtal ist eine Herzensangelegenheit. Es geht darum, den Menschen dort ihren Glauben an ihre Heimat zurückzugeben."

Der Appell blieb ohne Reaktion – Stefan Mross äußerte sich bislang nicht zu seiner Absage.