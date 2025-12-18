Der Schauspieler verriet ein paar besondere Details über seine Familie.

Meist hält sich George Clooney (64) über sein Familienleben bedeckt. Ihm und seiner Ehefrau Amal (47) ist die Privatsphäre ihrer Familie, die auch die Zwillinge Ella und Alexander (8) umfasst, wichtig.

George Clooney © Getty

Mehr zum Thema

Darum lebt die Familie auch kein Hollywood-Glam-Leben sondern zieht sich immer wieder auf ihre Landsitze - unter anderem in der Provence - zurück. Nun sorgt George Clooney allerdings mit privaten Aussagen für Wirbel.

© APA/AFP/TIZIANA FABI

Versteht sie nicht

In einem Radio-Interview für die "Capital Evening Show" gab er Details über seine Twins preis. "Die verspotten mich!", meinte der Star scherzend und erklärt, das liege daran, dass seine Kinder, wie Ehefrau Amal, mehrere Sprachen sprechen: "Sie machen sich direkt vor mir über mich lustig, und ich schaue sie an und frage: 'Was habt ihr gesagt?' oder 'Worüber redet ihr?' Und meine Frau versteht alles, der Rest der Familie auch – nur ich sitze da wie ein Idiot."

© oe24

Will Zeit haben

Der Moderator will wissen, ob er sich denn gemobbt fühle von seinen Kindern. Darauf Clooney: "Wenn du mal Kinder hast, wirst du sehen! Sie sind klein, aber sie sind böse. Ganz und gar verdorben, diese Kinder! Und sie können dich fertig machen." Das meinte er freilich scherzhaft und ergänzt, er habe so spät im Leben Kinder bekommen, um mehr Zeit für sie zu haben.