Frau krachte mit gestohlenem Boot in berühmte Sehenswürdigkeit

Eine Frau hat am Donnerstag in Venedig ein traditionelles Transportboot gestohlen, das mit Paketen mit Weihnachtsgeschenken beladen war, und ist damit auf dem Canal Grande gegen die Brüstung der Rialto-Brücke gefahren.

Das Boot des Unternehmens war am Ufer festgemacht, als die Frau an Bord ging, den Motor startete und losfuhr, bevor sie mit dem Gefährt heftig gegen ein Geländer prallte, wie lokale Medien berichteten.

Videos des Aufpralls verbreiteten sich rasch im Internet. Die Polizei nahm die Frau wegen Diebstahls fest. Ermittelt wird auch wegen des Schadens an dem historischen Bauwerk. Die Aufnahmen zeigen, wie die Frau beim Aufprall kaum das Gleichgewicht halten kann und beinahe über Bord fällt, während zahlreiche Pakete ins Wasser geschleudert werden. Die Schadenssumme dürfte erheblich sein.

Die 20-jährige Frau mit tunesischen Wurzeln wurde wegen schweren Diebstahls festgenommen. Unklar ist noch, warum sie das Boot plötzlich in Gang setzte und mit hoher Geschwindigkeit losfuhr. Ebenso wird geprüft, wie viele der ins Wasser gefallenen Pakete - vermutlich viele Weihnachtsgeschenke - beschädigt wurden und ob sie dennoch zugestellt werden können.