Vom Balkon: 26-Jähriger stürzte in den Tod

Ein 26-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag vom 2. Stock seines Balkons abgestürzt.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann mit zwei Bekannten gemeinsam in einer Wohnung in Fieberbrunn auf. Um Mitternacht herum begab er sich auf den Balkon, um etwas zu holen. Dabei schloss er die Balkontüre.

Als er fünf Minuten später nicht mehr zurückgekommen war, sahen die Freunde nach ihm und stellten fest, dass er vom 2. Stockwerk über das Geländer auf die darunterliegende Terrasse gestürzt war. Die Bekannten setzten sofort den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Trotz der Ersthilfemaßnahmen der Kollegen und des Notarztes verstarb der 26-Jährige noch am Unfallort.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sind derzeit noch im Gange.