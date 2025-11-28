Aufregung im Gemeindebau: 18-Jährige schwer verletzt

Nach dem Beziehungsende aus der Wohnung ihres Ex-Freundes im George-Washington-Hof ausgezogen, wollte sich eine 18-Jährige ihre letzten Sachen holen. Vor dem Stiegenhaus eskalierte die Situation, die junge Frau wurde mit einem schlimmen Verdacht ins Krankenhaus gebracht.

Wien. Eine junge Frau ist am Donnerstagnachmittag in der Eschenallee Favoriten von ihrem Ex-Freund brutal zu Boden gestoßen worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Die 18-Jährige fiel mit dem Rücken auf eine Gehsteigkante, konnte nicht mehr aufstehen und rief verzweifelt um Hilfe: "Ich kann meine Beine nicht mehr spüren!" Ein Passant, der durch den weitläufigen Gemeindebau beim Wienerberg spazierte, fand das in Tränen aufgelöste Opfer und verständigte die Polizei. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Lähmungserscheinungen (die hoffentlich keine Spätfolgen mit sich ziehen) abgeklärt werden mussten, der 21-jährige Ex-Freund wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Beschuldigten ausgesprochen. Er leugnete den Vorfall nicht, als die Beamten ihn am Tatort antrafen. Zu dem Streit zwischen den beiden soll es gekommen sein, weil die junge Frau die Beziehung mit dem 21-Jährigen für beendet erklärt hatte und ihre Sachen aus dessen Wohnung holte, was der junge Mann (beide sind einheimische Österreicher) nicht wahrhaben bzw. akzeptieren wollte.

Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217