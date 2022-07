Alle 195 Bundesliga-Spiele live auf Sky

Alle 195 Spiele auf Sky, vier im ORF – so erleben Sie die Bundesliga-Saison im TV.

Sky bleibt in dieser Saison der Fußballsender Nummer 1, zeigt alle 195 Spiele der heimischen Bundesliga sowie alle 420 Europacup-Spiele (Champions, Europa, und Conference League live). Zurück im Expertenteam ist Andreas Herzog, der im Vorjahr mit der Admira abstieg. „Ich wünschte, es hätte länger gedauert, bis ich wieder da bin“, schmunzelte der ÖFB-Rekordtorjäger beim Sky-Eröffnungsfest im Neni am Prater. Schon heute fungiert er als Experte in der Bullen-Arena, Marc Janko ist als Co-Kommentator im Einsatz.

ORF zeigt vier Spiele im Free-TV

Auch im Free-TV feiert die Bundesliga heuer ihr Comeback: Der ORF zeigt in Abstimmung mit Sky 4 Spiele live, u. a. das heutige Auftaktspiel.