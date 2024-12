Sturm-Star wechselt an den Rhein

Der Spieler des SK Sturm Graz Jusuf Gazibegovic wechselt in die 2. Bundesliga zum 1. FC Köln.

Der 24-jährige bosnische Außenverteidiger erhält bei den Domstädtern nach Sky-Informationen einen Vertrag bis 2028. Gazibegovic ist damit der erste Transfer der Geißböcke nach Aufhebung der Transfersperre, für seine Dienste zahlen die Blackies 1,8 Millionen Euro.

Erfolgreiche Zeit beim Sturm

Jusuf wechselte im September 2020 vom FC Liefering zu Sturm und absolvierte 177 Pflichtspiele. In diesen vier Jahren erzielte er 7 Tore und 13 Assists. Gazibegovic war ein wichtiger Spieler für den aktuellen Erfolg der Grazer, die zwei Cupsiege und einen Meistertitel feiern konnten. Sein letztes Spiel für Sturm Graz bestritt er gegen die WSG Tirol. Das Champions-League-Spiel gegen Lille verpasste er wegen einer Gelbsperre.





Bei seinem neuen Arbeitgeber wird der Transfer gefeiert. Für den Tabellensechsten der 2. Bundesliga ist es der erste Transfer seit einem Jahr. Die Kölner waren von der FIFA mit einer zweijährigen Transfersperre belegt worden, die in der vergangenen Woche aufgehoben wurde.

Große Vorfreude

Auf der Vereinshomepage erklärte Gazibegovic seinen Wechsel so: „In erster Linie habe ich hier unterschrieben, weil es ein richtig großer Verein in Deutschland ist - mit viel Tradition“. Vor allem die Verbindung zwischen Stadt und Verein gefalle ihm. Als Ziel nannte Jusuf auch den Wiederaufstieg in die Bundesliga mit den Geißböcken.