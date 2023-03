FIFA verdonnert Köln zu heftiger Transfersperre

Schockzustand in Köln! Am Mittwochnachmittag trifft den 1. FC Köln ein hartes Urteil der FIFA. Der deutsche Bundesligist darf in den nächsten zwei Transferperioden keine neuen Spieler verpflichten. Grund dafür ist ein Nachwuchskicker des "Effzeh".

Konkret geht es um den U19-Angreifer Jaka Cuber Potocnik. Die Domstädter haben den 17-Jährigen im Vorjahr für das Nachwuchsleistungszentrum verpflichtet. Laut dem Urteil muss der "Effzeh" neben der Transfersperre rund 54.000 Euro an Potocniks Ex-Club Olimpija Ljubljana zahlen. Das slowenische Talent wird zudem für vier Monate gesperrt und ist schon im kommenden Pokal-Halbfinale der U19 gegen Hertha BSC nicht mehr einsatzberechtigt. Der Angreifer hat seinen laufenden Vertrag in Ljubljana am 30. Jänner 2022 vorzeitigt gekündigt und soll Tags darauf in Köln unterschrieben haben. Für den Bundesligisten war damals keine Ablösesumme fällig. Der Vorwurf seitens der Slowenen sei, dass die Kölner den damals 16-Jährigen zum Vertragsbruch angestiftet haben. Damals trudelte die erste Klage im Fall Potocnik ein. Ursprünglich forderte der Verein aus Ljubljana eine Ablöse von rund 2,5 Millionen Euro und 70.000 Euro Schadenersatz. Seitens Olimpija Ljubljana war eine friedliche Lösung angepeilt, wie Christian Dollinger, Rechtsanwalt und Vize-Präsident des Vereins gegenüber "BILD" mitteilte: "Wir wollten die Angelegenheit eigentlich friedlich lösen und waren deshalb letztes Frühjahr in Köln. Wir waren sehr überrascht, dass das auf kollegialer Klub-Ebene dann nicht möglich war. Danach war klar, dass wir den Schritt gehen. Es kann ja nicht sein, dass die großen Klubs den kleinen Spieler klauen, ohne Konsequenzen. Eine Genugtuung empfinden wir trotzdem nicht." Hartes FIFA-Urteil Der "BILD"-Zeitung liegt das Urteil vor: "Dem Beklagten wird für die nächsten zwei vollständigen und aufeinanderfolgenden Registrierungsperioden nach der Zustellung der vorliegenden Entscheidung untersagt, neue Spieler zu registrieren, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene.“ Wie dem genauen Wortlaut zu entnehmen ist, wird das von der FIFA verhängte Urteil den gesamten Klub betreffen. Auch die Profis rund um Cheftrainer Steffen Baumgart dürfen wohl keine Neuzugänge für die nächsten zwei Transferperioden verpflichten. Der 1. FC Köln kann innerhalb der nächsten 21 Tage beim internationalen Sportsgerichtshof CAS Einspruch erheben.