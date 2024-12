× Paukenschlag um Deutschland Jungstar Moukoko (20): Er ist viel älter!

Die Spekulationen um das Alter von Youssoufa Moukoko nehmen zu.

Joseph Moukoko, bisher als Vater des Fußballers bekannt, hat in einer eidesstattlichen Erklärung bestritten, der leibliche Vater von DFB-Teamspieler Youssoufa Moukoko zu sein. Laut "Bild" soll er unter Eid erklärt haben, dass Moukoko nicht sein Sohn ist und nicht am offiziellen Geburtsdatum geboren wurde.

Eidesstaatliche Erklärung löst Erdbeben aus

Das berichtet die BILD, der diese Erklärung nach eigenen Angaben vorliegt. Hier wird Joseph Moukoko wie folgt zitiert: „In Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung erkläre ich (...) an Eides statt: Youssoufa Moukoko ist nicht der leibliche Sohn von mir und meiner Ehefrau Marie Moukoko. Er ist auch nicht am 20. November 2004 in Jaunde, Kamerun, geboren.“

Dortmund verweist auf Behörde

Moukokos Klub Borussia Dortmund reagierte mit folgenden Statement auf die neue Berichterstattung: „Die leiblichen Eltern ergeben sich im Falle von Youssoufa Moukoko aus amtlichen Ausweisdokumenten und Geburtsurkunden, die von einer deutschen Behörde ausgestellt worden sind.“

Jüngster Spieler aller Zeiten?

Doch klar ist: Die aktuellen Berichte könnten Auswirkungen auf den BVB und den Deutschen Fußball-Bund haben könnten. Wäre Moukoko tatsächlich vier Jahre älter als offiziell bekannt, wäre er bei diversen Partien als Nachwuchsspieler nicht einsatzberechtigt gewesen. Zur Erinnerung: Am 21. November 2020 wurde Youssoufa Moukoko im Bundesliga-Spiel zwischen Dortmund und Hertha BSC kurz vor Schluss eingewechselt und schrieb Geschichte. Der damals gerade 16 Jahre alte Stürmer wurde zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte.