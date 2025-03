Schock für Bayern! Neuer-Diagnose bekannt

Bayern München feiert mit dem 3:0 im CL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Leverkusen das Ende des Pleiten-Fluchs – doch der Sieg hat einen bitteren Beigeschmack: Kapitän Manuel Neuer fällt länger aus.

Bittere Pille für Bayern! Stammkeeper Manuel Neuer verletzte sich im deutschen Königskracher gegen Leverkusen auf kuriose Weise – nämlich mitten im Jubel. Denn nach dem 2:0-Treffer von Jamal Musiala (54.) machte der Weltmeister von 2014 offenbar einen falschen Schritt und konnte danach nicht mehr weitermachen.

»Er wird langsam alt«

"Manu wollte losrennen - und dann ist es ihm in die Wade gefahren", schilderte sein langjähriger Kollege Joshua Kimmich. "Er hat schon gesagt, er wird langsam alt." Es habe so ausgesehen, dass es beim Jubeln passierte, ergänzte Trainer Vincent Kompany zu der Szene. Bayerns Sportvorstand Max Eberl berichtete, es sei bei einem Sprint passiert.

Die Schock-Diagnose, mit der niemand gerechnet hatte, folgte am Donnerstag: Muskelfaserriss in der rechten Wade. Bedeutet: Neuer fällt bis zur Länderspielpause Ende März aus – und verpasst auch das entscheidende Champions-League-Rückspiel am 11. März (21 Uhr, live auf Sky) in Leverkusen. Jetzt muss Ersatzmann Jonas Urbig ran.

Debütant Urbig übernimmt

Neuer musste durch den deutschen U21-Nationaltorhüter Jonas Urbig ersetzt werden. "Für ein Debüt gibt es einfachere Spiele", meinte Kompany. Er habe den erst im Jänner für kolportierte sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichteten 21-Jährigen so erlebt, wie auch in den wenigen Monaten zuvor. "Sehr ruhig, sehr souverän", urteilte der Münchner Trainer. "Toll für ihn. Jonas kam rein und hat einen guten Job gemacht", lobte auch Matchwinner Harry Kane den Youngster nach dessen Bayern-Premiere.

Urbig könnte damit auch am Samstag in der Bundesliga gegen Abstiegskandidat VfL Bochum und beim Rückspiel drei Tage später in Leverkusen im Tor stehen. Alternativen sind Routinier Sven Ulreich oder der nach einer Nierenquetschung inzwischen wieder mit dem Team trainierende Israeli Daniel Peretz. Frühestens nach der Länderspielpause Ende März könnte dann auch Neuer wieder zur Verfügung stehen. Aus dem deutschen Nationalteam ist der Ex-Kapitän bereits im Vorsommer zurückgetreten.