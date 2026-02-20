Alles oder nichts! Österreichs Skibergsteiger wollen die Wiedergutmachung

Nach dem bitteren Aus im Sprint-Vorlauf brennen Johanna Hiemer und Paul Verbnjak auf Revanche. Bei der Olympia-Premiere im Mixed-Bewerb am Samstag will das Duo endlich das ersehnte Edelmetall holen.

Johanna Hiemer und Paul Verbnjak nehmen bei den Olympischen Spielen in Italien am Samstag (13.30 Uhr) Kurs auf das Podest. Nach der herben Enttäuschung zum Auftakt der Skibergsteiger-Premiere, als das Duo nach einem Material-Fehler bereits im Sprint-Vorlauf ausschied, soll im Mixed-Bewerb in Bormio die große Wende gelingen. Paul Verbnjak gab sich kämpferisch und betonte, dass die Karten nun völlig neu gemischt werden.

Fehlersuche nach dem Material-Drama

Im Sprint-Bewerb unterlief dem Kärntner Verbnjak ein entscheidender Fauxpas beim Fell, der jegliche Chance auf eine vordere Platzierung zunichte machte. Der 24-Jährige erklärte, dass es nun wichtig sei, dem Fehler auf den Grund zu gehen, um mit freiem Kopf angreifen zu können. Trotz des Misserfolgs auf dem Papier sei die Form des Teams hervorragend – „wir sind scharf“, kündigte Verbnjak für das Rennen auf der legendären Stelvio-Piste an.

Starkes Teamwork für das große Ziel

Die Enttäuschung saß bei beiden Athleten tief, doch der Fokus liegt nun voll auf der gemeinsamen Performance. Johanna Hiemer, die in Bormio lautstark von ihren beiden Söhnen unterstützt wird, will den Frust abhaken. Die 30-jährige Steirerin wird das Rennen als Startläuferin eröffnen. Verbnjak unterstrich den Zusammenhalt des Duos: Man gewinne und verliere zusammen, und genau diese Stärke müsse man nun in eine Medaille ummünzen.

Konditionsvorteil im Mixed-Format

Das Format des Mixed-Bewerbs, bei dem beide Athleten den Rundkurs zweimal absolvieren müssen, kommt dem konditionsstarken Duo entgegen. Verbnjak hob besonders seine gute Regenerationsfähigkeit zwischen den Läufen hervor. Dass Hiemer und Verbnjak zur Weltspitze gehören, bewiesen sie bereits im letzten Weltcup-Rennen vor den Spielen, das sie auf dem starken vierten Platz beendeten. Nun soll am Samstag der Sprung auf das olympische Treppchen folgen.