Schicksalsspiel: Rapid gegen Wolfsberg im Duell der Krisenklubs

Am Samstagabend kommt es in Hütteldorf zum Duell zweier Krisenklubs: Der SK Rapid empfängt den WAC. Beide Vereine kämpfen verzweifelt um den Verbleib im Rennen um die Meistergruppe.

Der SK Rapid steht am Samstag (17.00/live Sky & Sport24-Liveticker) unter gewaltigem Zugzwang. Die Wiener warten seit saisonübergreifend zwölf Pflichtspielen auf einen Sieg, sieben davon in der laufenden Bundesliga-Saison. Gegen den WAC soll nun im 13. Versuch endlich der Knoten platzen. Sportgeschäftsführer Markus Katzer machte unmissverständlich klar, dass für das Erreichen der Top 6 ein voller Erfolg notwendig ist.

Geburtstagskind unter Druck

Trainer Johannes Hoff Thorup, der am Donnerstag 37 Jahre alt wurde, bezeichnet die Partie als Pflichtsieg. Nach der schmerzhaften Derby-Pleite arbeitete er intensiv daran, das angeknackste Selbstvertrauen seiner Spieler wieder aufzubauen. Ein Lichtblick für die Hütteldorfer ist die personelle Situation: Jannes Horn und Petter Nosa Dahl stehen dem Trainer wieder zur Verfügung und könnten wichtige Impulse im Kampf um die drei Punkte setzen.

Lavanttaler ohne Erfolgserlebnis 2026

Auch der WAC reist mit einer Negativserie nach Wien, denn die Kärntner konnten im Jahr 2026 noch kein Spiel gewinnen. Nach dem Aus im Cup und nur einem Punkt aus den letzten zwei Ligaspielen ist die Mannschaft von Trainer Ismail Atalan auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Trotzdem ist der Glaube an die eigene Qualität in der Kabine hoch. Atalan muss jedoch auf Donis Avdijaj verzichten, der wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt.

Vorentscheidung um die Meistergruppe

Für beide Teams ist das Spiel wegweisend, da der Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz für Rapid einen und für den WAC zwei Zähler beträgt. Die Kärntner haben zudem ein extrem schweres Restprogramm mit Spielen gegen Sturm und den LASK vor der Brust. Für Rapid-Coach Thorup zählt nur der Glaube an die eigene Stärke, um die Fans im Allianz Stadion endlich wieder mit einem Heimsieg zu versöhnen.