Haus des Meeres eröffnet Spezialpraxis für exotische Tiere

Mit der Eröffnung einer neuen Tierarztpraxis in unmittelbarer Nähe zum Haus des Meeres wird ein großer Traum des Zoodirektors Jeff Schreiner Realität: ein modernes Kompetenzzentrum, das spezialisierte Diagnostik mit fundierter Expertise in der Betreuung exotischer Tiere verbindet.

Die Tierärztinnen und Tierärzte sind nur wenige Schritte vom Terrarium entfernt. Beim Haus des Meeres in Wien hat eine neue Tierarztpraxis eröffnet. Das Zentrum bietet spezialisierte Diagnostik und Betreuung für exotische Tiere wie Reptilien, Amphibien und Meeresschildkröten. Auch Hunde, Katzen und kleine Heimtiere werden dort behandelt.

Katta Luke musste operiert werden. Vor jeder Narkose wird routinemäßig eine Blutuntersuchung durchgeführt, um wichtige Organwerte zu überprüfen und das Narkoserisiko zu minimieren. © Haus des Meeres

Medizinische Versorgung "besondere Patienten"

Zoodirektor Jeff Schreiner betont die Vorteile des neuen Standorts. "Die Nähe, die Infrastruktur und das spezialisierte Team schaffen optimale Bedingungen für unsere besonderen Patienten", so Schreiner. Die Praxis liegt direkt beim Haus des Meeres und ist an die Infrastruktur des Zoos angebunden.

Meeresschildkröte Puppi hatte den Luxus eines Hausbesuchs, der Tierarzt kam samt Ultraschallgerät zu ihr ans Becken. © Haus des Meeres

Moderne Ausstattung

Die Praxis verfügt über modern ausgestattete Behandlungsräume, einen eigenen Operationsbereich, digitales Röntgen und Ultraschall. Zusätzlich steht ein hausinternes Labor zur Verfügung. Viele Untersuchungen und Eingriffe können direkt vor Ort durchgeführt werden.

Das Geschlecht dieses seltenen Dreifarbwarans wird mittels Ultraschalluntersuchung bestimmt. © Haus des Meeres

Offen für Exoten und Heimtiere

Das tierärztliche Angebot richtet sich nicht nur an Tiere aus dem Haus des Meeres. Auch externe Tierhalterinnen und Tierhalter können ihre Tiere dort behandeln lassen. "Ein Meilenstein für die tiermedizinische Versorgung exotischer Tiere in Wien und Umgebung", so Schreiner.

Der Fokus bleibt weiterhin auf exotischen Tierarten. Auch wenn viele Hunde und Katzen erwartet werden, steht die Versorgung von Reptilien und Amphibien im Vordergrund. Jedes Tier erhält eine maßgeschneiderte medizinische Versorgung.