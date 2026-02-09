NÖ-Skitouristiker zufrieden: 105.000 Gäste in Semesterferien

Die Bilanz der Semesterferien fällt positiv aus: das Wetter hat zum Skifahren gepasst. Das Hochkar plant einen Betrieb bis zum Ostermontag – der Großteil der Skigebiete visiert 15. März als Saisonfinale an.

"Unsere Skigebiete sind in den Semesterferien von Niederösterreich und Wien ihrem Anspruch, Nahversorger für den Schneesport zu sein, mehr als gerecht geworden. Insgesamt rund 105.000 Besuche, davon 70.000 bei der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH, konnten verzeichnet werden. Die Saisonkarte 'NÖ Bergerlebnispass‘ wurde von den Familien auch in den Semesterferien fleißig genutzt, beispielsweise am Hochkar von rund einem Viertel aller Gäste. Derzeit liegen wir acht Prozent über den Gasteintritten der Wintersaison 2024/2025 und 32 Prozent über dem Durchschnitt der drei Vorwinter“, sagt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Guter Ausblick für restliche Skisaison

"Die erste Woche der gestaffelten Semesterferien hat für uns traditionell die größte Bedeutung. Die Besuche haben sich heuer auf die neun Tage von 31. Jänner bis 8. Februar recht gleichmäßig verteilt. Einzig am Mittwoch waren es aufgrund des starken Windes etwas weniger Gäste, am Freitag dafür etwas mehr. Jetzt in der zweiten Ferienwoche erwarten wir verstärkt Gäste aus dem Burgenland, nächste Woche dann aus Oberösterreich und der Steiermark. Die Skisaison geht bei uns am Hochkar noch acht Wochen bis zum Ostermontag, ansonsten planen wir das Saisonende per 15. März 2026 – also fünf weitere Wochen Skibetrieb, so es die Schneeverhältnisse zulassen. Der Ausblick dazu ist gut“, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, zu der die Standorte Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönchkirchen, Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte Lackenhof und Wexl Arena St. Corona am Wechsel gehören.

Gleichmäßigere Verteilung auf niederösterreichische Skigebiete

"Nachdem wir im vergangenen Jahr einen richtigen 'Hochkar-Winter‘ hatten, in dem viele kleinere und niedriger gelegene Skigebiete nur teilweise in Betrieb waren, haben sich die Gäste heuer in den Semesterferien gleichmäßiger auf die Skigebiete in Niederösterreich verteilt. Bei den Hochkar Bergbahnen waren es heuer in den Semesterferien von Niederösterreich und Wien etwas weniger Ersteintritte, nämlich 21.407 statt 24.874 wie 2025; bei den Ötscherliften Lackenhof waren es etwas mehr, 13.233 statt 11.770 wie im Vorjahr“, berichtet Veronika Nutz, Geschäftsführerin der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH."