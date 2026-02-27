Alles zu oe24VIP
NASA

"Artemis"

Mondmission der NASA: Jetzt wird alles anders

27.02.26, 17:12
Die US-Raumfahrtbehörde NASA schmeißt den Plan für ihr krisengeplagtes Mondprogramm "Artemis" komplett um. 

Die Mission "Artemis 3", mit der ursprünglich frühestens 2028 eine Crew auf dem Mond landen sollte, solle nun bereits im kommenden Jahr starten, aber nicht auf dem Mond landen, sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Anstelle dessen solle die "Orion"-Kapsel sich bei dieser Mission im Weltraum mit einem oder zwei Mondlandern zusammen docken.

Dafür solle es dann 2028 möglicherweise sogar gleich zwei Mondlandungsversuche geben - "Artemis 4" und "Artemis 5". Die Mission "Artemis 2" solle unterdessen weiter wie geplant so bald wie möglich starten. Mit dieser Mission sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

Mission um den Mond 

Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen bei der etwa zehntägigen Mission um den Mond herum fliegen. Aufgrund von technischen Problemen am Raketensystem verzögert sich diese Mission momentan allerdings, ein neues mögliches Startdatum gibt es noch nicht. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond.

