Mondflug der NASA: Jetzt steht Zeitpunkt fest

Die US-Raumfahrtbehörde NASA peilt nach einer erfolgreichen Generalprobe im Kennedy Space Center in Florida den 6. März für den Start ihrer bemannten Mondmission Artemis II an.

Die Behörde schränkte jedoch am Freitag ein, dass für die verbleibenden Vorbereitungen noch mehr Zeit benötigt werden könnte.

Test erfolgreich

Bei dem fast 50-stündigen Test sei die Rakete mit rund 730.000 Gallonen (etwa 2,7 Millionen Liter) Treibstoff betankt worden, ohne dass es zu den zuvor aufgetretenen Wasserstoff-Lecks gekommen sei. "Ich hatte das Gefühl, dass die vergangene Nacht ein großer Schritt war, mit dem wir uns das Recht zu fliegen verdient haben", sagte NASA-Startleiterin Charlie Blackwell-Thompson. "Ich bin sehr stolz auf das Team." Der Start war ursprünglich für Februar geplant gewesen. Eine erste Generalprobe musste jedoch wegen der hartnäckigen Lecks abgebrochen werden. Bei einer solchen Generalprobe, im Englischen "wet dress rehearsal" genannt, wird die Rakete vollständig betankt und der Start-Countdown simuliert, ohne dass die Triebwerke gezündet werden.

Überprüfung der Flugbereitschaft abgeschlossen

Vor einem endgültigen Starttermin müssten nun noch das Flugabbruchsystem der Rakete getestet und eine umfassende Überprüfung der Flugbereitschaft abgeschlossen werden. Bei diesem Treffen der NASA-Führung werden alle Systeme und Prozeduren vor dem Start noch einmal kontrolliert. Die Mission Artemis II soll vier Astronauten auf einen zehntägigen Flug um den Mond und zurück zur Erde schicken. Es wäre der erste bemannte Flug zum Mond seit dem Ende des Apollo-Programms vor über 50 Jahren.