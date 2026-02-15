Almesberger in Aigen wird zum Adults only-Hotel

Der weitläufige Wellnessbereich beim Almesberger ist ab Herbst für Kinder tabu.

Aigen-Schlägl. Das Viersterne-Superior-Hotel Almesberger zählt mit seinem mehr als 5.000 m² großen Wellnessbereich zu den beliebtesten und größten Erholungsoasen in Oberösterreich. Viele Pärchen aus Linz verbringen dort ihre erste Urlaubsnacht gemeinsam - und haben ihren Spaß in den Whirlpools und beim gemeinsamen Fitnessstudiobesuch. Das Hotel ist auch für Kurzurlaub mit der ganzen Familie beliebt.

Ab 1. Oktober wird das Haus am Marktplatz 4 jedoch ein Erwachsenenhotel für Gäste ab 16 Jahren - das wird bereits in den Allgemeinen Hotelbedingungen kommuniziert. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre konnten bei zwei Vollzahlern bisher günstig mitreisen - je nach Altersstufe um 15 bis 50 Euro.