Faschingswagen kippte um - neun Verletzte

Zwei Autos, deren Fahrer es offenbar eilig hatten und gleichzeitig überholten, kollidierten neben einem Traktorgespann - fünf Faschingsnarren landeten im Krankenhaus, vier weitere wurden leicht verletzt.

NÖ. Bei dem Unfall zuerst neben und dann mit einem zu einem Faschingswagen umgebauten Traktoranhänger wurden am späten Samstagnachmittag im nördlichen Weinviertel insgesamt neun Personen verletzt. Die turbulenten Ereignisse spielten sich auf der Heimfahrt von einem Faschingsumzug auf der B 7 von Schrick kommend in Richtung Bullendorf ab.

© FF Kettlasbrunn

© FF Kettlasbrunn

Dabei stießen zwei überholende Pkw neben dem Traktorgespann (das im Konvoi mit mehreren Privatfahrzeugen unterwegs war) zusammen. Eines der Autos wurde gegen den Anhänger geschleudert, woraufhin dieser ins Straßenbankett umkippte.

Ein Großeinsatz von Rettungskräften war die Folge. Drei Feuerwehren mit 30 Mitgliedern, zahlreiche Rettungswägen und ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Von den neun Personen auf dem Faschingswagen im Alter zwischen 14 und 34 Jahren mussten fünf mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Vier weitere wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt.

© FF Kettlasbrunn

Die Lenker der drei beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt, jeweilige Alkotests verliefen negativ. Einen erforderlichen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach für die Genehmigung des Transportes der Personen am Anhänger konnte der Lenker des Traktorgespanns nicht vorweisen, so die Polizei.