Endlich! Uber Eat kommt nach Österreich

Uber kennt man in unseren Breitengraden gemeinhin als Fahrdienstleister. Die Wenigsten wissen aber, dass es mit Uber Eats auch einen Essens-Lieferdienst gibt.

Uber hat sich bei uns als Taxi-App etabliert, Transparenz wird dabei groß geschrieben. Die Services sind beliebt, etwa auch das Hinzufügen von Zwischenstopps bei Gruppenfahrten oder die Auswahlmöglichkeiten für "Luxus-Fahrten." Uber als Transporteur bieten aber in vielen Länder auch ein naheliegendes Service an: die Essenslieferung. In vielen Ländern überwiegt tatsächlich dieser Service.

Gegenwärtig ist Uber Eats in mehr als 10.000 Städten auf sechs Kontinente vertreten; im Angebot sind etwa eine Million Restaurants. Österreich war diesbezüglich noch nicht vertreten, das soll sich aber ab dem Sommer ändern: Wiener Speisen sowie Produkte des tägliche Bedarfs werden dann auch via App zu bestellen sein.

Restaurants werden dadurch neues Kundenpotenzial und zusätzliche Umsätze erhalten. Hierzulande können Nutzer künftig Restaurants und Geschäfte in ihrer Umgebung anklicken, Bestellungen absenden und ihre Lieferung in Echtzeit von der Bestellung über die Abholung bis zur Zustellung verfolgen.

Für Österreich adaptiert

Die Uber Eat App soll an die österreichischen Gegebenheiten angepasst werden – dazu gehören etwa Sprachunterstützung und die bei uns gängigen Zahlungsmethoden.

"Menschen den Alltag erleichtern"

"Wir freuen uns sehr über die Expansion nach Österreich und sehen hier ein enormes Potenzial, den Alltag zu erleichtern", sagt Courtney Tims, Regional General Manager für West- und Südeuropa bei Uber Eats. "Mit unserem Start steht den Menschen in Österreich eine neue, bequeme Möglichkeit zur Verfügung, per Knopfdruck bei ihren Lieblingsgeschäften vor Ort einzukaufen – schnell und zuverlässig wie von Uber gewohnt. Gleichzeitig bieten wir lokalen Händlern eine Plattform, um mehr Kunden als je zuvor zu erreichen und ihr Geschäft in der digitalen Wirtschaft weiter auszubauen."