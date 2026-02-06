Blitzeis: Berliner Flughafen stellt Betrieb wieder ein

Der deutsche Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld hat den Betrieb am Donnerstagabend eingestellt

Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Flächen sind spiegelglatt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben." Die Sperre blieb auch nach dem Ende des Nachtverbots am Freitag in der Früh aufrecht. Es sei unklar, wann der Betrieb wieder starten könne, so die Sprecherin.

Schon im Laufe des Donnerstags hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. Zunächst konnten in der Früh nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch. Der erste Flieger hob dann am späten Vormittag ab.

Erhebliche Verzögerungen und zahlreiche Ausfälle

Im Flugplan kam es anschließend zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Ausfällen. Fluggäste mussten zum Teil lange Wartezeiten auf sich nehmen. Von den 180 geplanten Starts wurden der Sprecherin zufolge bis gegen Mittag bereits 35 komplett gestrichen und danach noch weitere mehrere Dutzend.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Abend vor den erhöhten Risiken durch Glatteis im Westen und Nordwesten Brandenburgs gewarnt. "Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz", so der DWD.