Schneemassen rollen auf uns zu: Österreich wird weiß
Winter-Walze

Schneemassen rollen auf uns zu: Österreich wird weiß

26.01.26, 06:57
Zu Wochenbeginn zeigt sich der Winter in Teilen Österreichs noch einmal von seiner aktiven Seite. 

Entlang der Alpennordseite fällt am Montag von Vorarlberg bis ins Mühlviertel zeitweise Niederschlag, der oberhalb von etwa 400 bis 700 Metern als Schnee niedergeht. Besonders in höheren Lagen sorgt die Kombination aus dichten Wolken und winterlichen Temperaturen für verbreitetes Schneetreiben, während es in tieferen Regionen meist bei Regen bleibt.

Am Mittwoch rückt der Schnee dann erneut stärker in den Fokus. Südlich des Alpenhauptkamms setzt bereits am Vormittag Regen und Schneefall ein, wobei die Schneefallgrenze in Osttirol teils bis in die Tallagen reicht und in den Karawanken bei rund 1.000 Metern liegt.

Im Laufe des Tages breiten sich Regen und Schnee auch auf den Westen und am Abend auf den Nordosten aus. In den westlichen Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze dabei gegen 600 Meter ab, während sie im Osten deutlich höher bleibt. Damit kehren vor allem in den Bergen verbreitet winterliche Verhältnisse zurück.

