Hier kann man sich von 107-jähriger Oberösterreicherin verabschieden

Die Oberösterreicherin, die zwei Weltkriege miterlebte, war noch mit 107 Jahren rüstig.

Linz. Friederika Hubauer-Furtmayr, die bislang älteste Frau Oberösterreichs, ist am 18. Jänner 2026 im Alter von 107 Jahren verstorben. Sie wurde 1918 in Kirchberg-Thening geboren und hat die letzten Tage des ersten Weltkriegs noch miterlebt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) konnte sich anlässlich ihres 107. Geburtstags noch bedanken, dass sie nach dem Kriegsende mithalf, Oberösterreich mit Fleiß und Willenskraft aufzubauen.

"Friederika Hubauer-Furtmayr war als älteste Oberösterreicherin für viele eine Inspiration mit ihrem Lebensmut und ihrer Stärke", so Stelzer. Hubauer-Furtmayr freute sich bis zuletzt über den Besuch ihrer Enkel und Urenkel.

In einem großen Requiem wird am Mittwoch 28. Jänner, im Linzer Mariendom die Verstorbene verabschiedet.