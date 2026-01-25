Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Hier kann man sich von 107-jähriger Oberösterreicherin verabschieden
© Land OÖ

Älteste Bürgerin

Hier kann man sich von 107-jähriger Oberösterreicherin verabschieden

25.01.26, 13:25
Teilen

Die Oberösterreicherin, die zwei Weltkriege miterlebte, war noch mit 107 Jahren rüstig. 

Linz. Friederika Hubauer-Furtmayr, die bislang älteste Frau Oberösterreichs, ist am 18. Jänner 2026 im Alter von 107 Jahren verstorben. Sie wurde 1918 in Kirchberg-Thening geboren und hat die letzten Tage des ersten Weltkriegs noch miterlebt. 

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) konnte sich anlässlich ihres 107. Geburtstags noch bedanken, dass sie nach dem Kriegsende mithalf, Oberösterreich mit Fleiß und Willenskraft aufzubauen.
"Friederika Hubauer-Furtmayr war als älteste Oberösterreicherin für viele eine Inspiration mit ihrem Lebensmut und ihrer Stärke", so Stelzer.  Hubauer-Furtmayr freute sich bis zuletzt über den Besuch ihrer Enkel und Urenkel. 

In einem großen Requiem wird am Mittwoch 28. Jänner, im Linzer Mariendom die Verstorbene verabschiedet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden