Spektakulärer Geldregen: Influencer verteilt 10.000 Euro auf der Mahü

Vom Opernball bis zur Mariahilfer Straße spannt sich der Bogen einer außergewöhnlichen Werbeoffensive. Das Label gamechangersocks verteilt am Freitag 10.000 Euro in kleinen Scheinen. Viele warten nun darauf, wo genau das Geld unter die Leute kommt.

10.000 Euro in kleinen Scheinen, angekündigt für die Mariahilferstraße. Das Wiener Label @gamechangersocks will am Freitag um 16 Uhr Bargeld unter die Leute bringen. Die Aktion sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.

Bereits am Montag schickte das Label ein auffälliges Fahrzeug auf die Mariahilferstraße. Das Auto war komplett mit falschen 10-Euro-Scheinen beklebt und wurde sofort zum Hingucker. Auf den abgebildeten Scheinen stand "Folge @gamechangersocks und erhalte automatisch die echten 10 Euro!"

© @gamechangersocks

Passanten blieben stehen, zückten ihre Handys und teilten die Bilder in den sozialen Netzwerken. Die Kampagne gewann damit weiter an Tempo.

Opernball als Bühne für die Inszenierung

Schon beim Opernball suchte das Team die große Bühne. Influencer und gamechangersocks-Mastermind Max Weißenböck erschien mit seiner Mitarbeiterin Joanna auf dem roten Teppich. Joanna trug ein auffälliges Sockenkleid, das mit 10-Euro-Scheinen gefüllt war. Max Weißenböck setzte einen Zylinder auf, der ebenfalls mit Geldscheinen bestückt war. Am Ball verteilten sie Scheine und warben um neue Follower für ihren Instagram-Account.

© @gamechangersocks

Freitag soll das Geld regnen

In den darauffolgenden Tagen hob Max Weißenböck 10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen bei einer Bank ab. Über die Social-Media-Kanäle von @gamechangersocks kündigte er eine außergewöhnliche Aktion an. Für Freitag um 16 Uhr ist nun der Höhepunkt in Form eines Geldregens geplant.

Wo genau auf der Mariahilferstraße das Geld verteilt wird, erfahren Follower kurzfristig über Instagram. Die 10.000 Euro liegen auf jeden Fall bereit. Am Freitag entscheidet sich, wie groß der Andrang tatsächlich ist und wie viele neue Follower Max Weißenböck mit seiner Aktion gewinnen kann.