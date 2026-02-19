Alles zu oe24VIP
AK-Präsident Andreas Stangl
Mehr Förderungen

Arbeitsklimaindex: Weit﻿erbildung ist wesentlicher Faktor für Ar﻿beitszufriedenheit

19.02.26, 11:03
Wie viele Arbeitsplätze wird KI in 5 Jahren obsolet machen? Die Österreicher sehen die Entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Drei Viertel der Beschäftigten sind jedoch der Meinung, dass ihre Ausbildung ausreicht, um die Anforderungen ihres Berufs in 5 Jahren noch bewältigen zu können. 

. Neue Auswertungen aus dem Arbeitsklima Index der Arbeiterkammer Oberösterreich zeichnen ein differenziertes Bild der Bildungs- und Weiterbildungssituation in Österreich. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Bildung und insbesondere Weiterbildung spielen im Erwerbsleben eine zentrale Rolle. Und: Die Zufriedenheit mit den Weiterbildungsmöglichkeiten hängt stark mit der allgemeinen Berufszufriedenheit zusammen.

 "89 Prozent jener Beschäftigten, die mit ihren Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden sind, geben an, auch mit ihrer beruflichen Tätigkeit zufrieden zu sein. Bei Beschäftigten, die mit ihren Möglichkeiten zur Weiterbildung eher nicht zufrieden sind, fällt mit 57 Prozent die Berufszufriedenheit deutlich geringer aus", sagt AK OÖ-Präsident Andreas Stangl. 

Rücknahme der Bildungskonto-Kürzung

Für 45 Prozent der Beschäftigten, die länger keine Weiterbildung besucht haben, ist eine Fortbildung überhaupt nur dann vorstellbar, wenn die Kosten dafür vom Betrieb übernommen werden. Für OÖ fordert die AK OÖ eine Rücknahme der Kürzungen beim Bildungskonto und den Ausbau von Bildungsförderungen. 

Drei Viertel der Beschäftigten sind der Meinung, dass ihre jetzige Ausbildung ausreicht, um die Anforderungen ihres Berufs auch in fünf Jahren noch bewältigen zu können. Weniger zuversichtlich sind insbesondere Beschäftigte im Tourismus, von denen nur 64 Prozent diese Einschätzung teilen. Auch Personen mit maximal Pflichtschulabschluss (58 Prozent) sowie Hilfsarbeiter (57 Prozent) sehen ihre berufliche Zukunft kritischer. 

Es bestehen sowohl beim Zugang zu Weiterbildung als auch bei deren Finanzierung klare Unterschiede zwischen Branchen, Qualifikationsgruppen sowie Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten.

