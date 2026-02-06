Alfies expandiert: Online-Supermarkt liefert jetzt nach Niederösterreich und in die Steiermark

Der Online-Supermarkt Alfies wächst rasant weiter: Ab sofort beliefert das Wiener Unternehmen große Teile Niederösterreichs und der Steiermark. Rund 450.000 Menschen können nun Lebensmittel online bestellen – geliefert in nur 120 bis 180 Minuten direkt vor die Haustür.

Der Online-Supermarkt Alfies setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert sein Liefergebiet kräftig. Nach Wien und Graz profitieren nun auch weite Teile Niederösterreichs und der Steiermark vom schnellen Lebensmittel-Service. Insgesamt kommen rund 250.000 Niederösterreicher und 200.000 Steirer neu ins Liefergebiet.

Die Erweiterung des Liefergebiets in Niederösterreich und der Steiermark © Alfies

Niederösterreich: Lieferung in alle Himmelsrichtungen

Von den vier Wiener Lagerstandorten aus beliefert Alfies nun zahlreiche Bezirke rund um die Bundeshauptstadt. Dazu zählen unter anderem Mödling, Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf, Bruck an der Leitha, Baden sowie Teile des Wein- und Marchfelds. Die Expansion reicht dabei bis Stockerau, Wolkersdorf, Orth an der Donau und Leobersdorf.

Steiermark: Graz als Dreh- und Angelpunkt

Auch rund um Graz wird der Radius deutlich größer. Im Norden reicht das Liefergebiet bis Deutschfeistritz, im Osten bis Laßnitzhöhe, im Süden bis Lebring und im Westen bis St. Johann ob Hohenburg. Damit deckt Alfies nun große Teile der Bezirke Graz-Umgebung, Weiz, Leibnitz und Voitsberg ab.

Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies © Alfies

So schnell kommt der Einkauf nach Hause

In Wien und Graz liefert Alfies weiterhin innerhalb von 60 Minuten. Im Umland erfolgt die Zustellung je nach Region in 120 oder 180 Minuten – alternativ in einem frei wählbaren einstündigen Zeitfenster. Geliefert wird von Montag bis Samstag, Vorbestellungen sind auch an Sonn- und Feiertagen möglich. Der Mindestbestellwert liegt bei 25 Euro, ab 45 Euro ist die Lieferung kostenlos.

Service als Erfolgsrezept

Mitgründer und Geschäftsführer Gunther Michl betont vor allem den Servicegedanken: Neben Supermarktpreisen, Spezialitäten aus aller Welt und bequemer Online-Bestellung punktet Alfies mit Pfandrücknahme, persönlichem Kundenservice und dem KI-Einkaufsassistenten „Alfie“.

Nächste Schritte schon geplantAlfies feiert 2025 sein zehnjähriges Bestehen. Nach Wien, Graz und Zürich soll als nächster Schritt Linz samt Umland folgen, langfristig auch Innsbruck. Salzburg bleibt vorerst außen vor. Voraussetzung für neue Standorte: ausreichend Bevölkerungsdichte und mindestens 200.000 potenzielle Kunden.