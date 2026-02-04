Alles zu oe24VIP
DIESE Ski-Legenden entzünden das Olympische Feuer
DIESE Ski-Legenden entzünden das Olympische Feuer

04.02.26, 11:46
Die italienischen Ski-Ikonen Alberto Tomba und Deborah Compagnoni werden anlässlich der Eröffnung am Freitag die olympischen Feuer der Winterspiele Mailand/Cortina entzünden.  

Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Mittwoch. Der 59-jährige Tomba und die 55-jährige Compagnoni sind beide dreifache Olympiasieger und zählen zu den populärsten italienischen Wintersportlern ihrer Generation.

Tomba werde das Feuer in Mailand bei der offiziellen Eröffnungsfeier entzünden, hieß es in dem Bericht, Compagnoni das zweite Feuer auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo. Von den Veranstaltern bestätigt wurde das vor der Zeremonie aber noch nicht.

