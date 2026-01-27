Alles zu oe24VIP
ORF-Beben: "Liebesg'schichten" werden jetzt zum Podcast
© ORF

Zum Valentinstag!

ORF-Beben: "Liebesg'schichten" werden jetzt zum Podcast

27.01.26, 12:58
"Liebesg'schichten und Heiratssachen": Podcaststart zum Valentinstag. Vorerst acht Ausgaben anlässlich des bevorstehenden 30-Jahr-Jubiläums - Gefühle, Beziehungen, Trennungen im Gespräch mit Promis und Experten im Mittelpunkt 

Die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" gibt es bald nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören: Der ORF startet anlässlich des bevorstehenden 30-Jahr-Jubiläums der quotenstarken Kuppelsendung einen Podcast. Am Valentinstag - Samstag, 14. Februar - gibt es die erste von vorerst acht Folgen zu hören. Dabei wird aber niemand von Nina Horowitz verkuppelt. Es stehen Gespräche mit Promis und Experten über Gefühle, Beziehungen und Trennungen im Zentrum.

© ORF

© ORF

© ORF

Als ersten Gast empfängt Horowitz den Kabarettisten Michael Niavarani, wobei sie von ihm laut einer Aussendung u.a. wissen will, was seine größte Liebesschlappe war, was er romantisch findet und wie oft er schon verlassen wurde. In der zweiten Episode nimmt "ZiB"-Anchorwoman Nadja Bernhard bei Horowitz Platz und in der dritten Folge Scheidungsanwältin Helene Klaar. Als weitere Gäste sind Thomas Stipsits, Gerti Senger oder auch Thomas Sykora angekündigt.

© ORF

© ORF

Stipsits
© APA/GEORG HOCHMUTH
 

Der Podcast ist auf ORF Sound "und überall, wo es Podcasts gibt" abrufbar. Mehrere Tage später (17. Februar, 23 Uhr, ORF 1) gibt es ihn auch im TV zu sehen. Apropos TV: Für die 30. Staffel von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" werden noch liebeshungrige Singles gesucht. Bewerbungen (liebesgschichten@orf.at oder telefonisch unter 0800 44 30 140) sind nach wie vor möglich.

