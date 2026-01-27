Alles zu oe24VIP
Lord Voldemort
© Getty Images

Fiennes-Nachfolger

Hammer-Gerücht: ER soll der neue Voldemort in Harry-Potter-Serie werden

27.01.26, 11:31
Teilen

Ralph Fiennes sorgt mit einer beiläufigen Bemerkung für Aufsehen in der Harry-Potter-Community. Bei einem Event sprach der frühere Voldemort-Darsteller über die geplante HBO-Serie – und brachte damit neue Spekulationen ins Rollen. 

Ralph Fiennes (63) wurde bei einem Event zur geplanten HBO-Fantasyserie intensiv zu seiner früheren Rolle als Voldemort befragt. Auf die Frage, wer künftig den Dunklen Lord spielen könnte, sagte er laut "LADbible": "Man hat mir gesagt, meine Fußstapfen seien bereits gefüllt." Kurz darauf nannte er Cillian Murphy (49) als "sehr gute Wahl" – eine Aussage, die in sozialen Netzwerken rasch diskutiert wurde.

Cilian Murphy

Cillian Murphy: Spielte Oppenheimer im Film "Oppenheimer". 

© Getty Images

Reaktionen im Saal

Besucher des Events berichteten, Fiennes habe nach seiner Aussage überrascht und nervös gewirkt. Der Moment wurde von vielen als brisant wahrgenommen, da HBO offiziell weiterhin keine Besetzung bestätigt hat. Bereits in der Vergangenheit hatte Fiennes öffentlich über Murphy als möglichen Nachfolger gesprochen. Diesmal klangen seine Worte für viele Fans jedoch weniger wie ein Wunsch, sondern eher wie eine Andeutung.

Lord Voldemort
© Warner Bros.

Cillian Murphy selbst versuchte zuletzt, die Gerüchte zu zerstreuen. Im Podcast "Happy Sad Confused" sagte er laut Variety im vergangenen September: "Nein. Nein. Wirklich nicht. Ich weiß nichts darüber." Zudem verwies er darauf, wie schwer es sei, in die Fußstapfen von Ralph Fiennes zu treten.

Serie noch in Entwicklung

rc fiennes
Ralph Fiennes schüttelte brav alle Hände.
© AP

Die neue HBO-Serie soll ab 2027 erscheinen und die Bücher detailliert nacherzählen. Während sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet, analysieren Fans jede Aussage der Beteiligten – eine offizielle Entscheidung zur Rolle des Voldemort steht weiterhin aus.

