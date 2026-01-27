Alles zu oe24VIP
Harry und Meghan
© Getty Images

Pfadfinder-Doku

Blamage für Harry und Meghan bei ihrer Filmfestival-Premiere

27.01.26, 11:43
Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt des Jahres absolviert. Beim Sundance Film Festival sorgte ihre neue Dokumentation jedoch für weniger Andrang als erwartet. 

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) zeigten sich beim Sundance Film Festival erstmals in diesem Jahr gemeinsam in der Öffentlichkeit. Beim Event posierten sie auf dem roten Teppich und nahmen an der Premiere ihrer neuen Dokumentation "Cookie Queens" teil, bei der sie mit "Archewell Productions" als Executive Producers fungieren.

Wie "Page Six" berichtet, blieben bei der Vorführung im Eccles Theatre rund 150 Balkonplätze frei. Auch im Parkett soll es vereinzelt leere Stühle gegeben haben. Kurzfristig konnte die Zahl freier Sitze auf etwa 60 reduziert werden, indem Plätze an Personen auf der Warteliste vergeben wurden.

Harry begrüßt Mitwirkende

Vor der Vorführung ging Prinz Harry durch die Reihen und umarmte einige Menschen, die an "Cookie Queens" mitgewirkt hatten. Die Dokumentation begleitet Pfadfinderinnen beim Keksverkauf. Herzogin Meghan ergriff anschließend das Mikrofon und hielt eine kurze Ansprache. "Vielen Dank, dass Sie so früh hier sind", sagte sie laut der Publikation und scherzte: "Ich weiß, dass einige von Ihnen wahrscheinlich eine lange Nacht hinter sich haben, daher ein besonderes Dankeschön für Ihre Mühe."

Großer Andrang anderswo

Andere Vorführungen im selben Kinosaal waren deutlich besser besucht. Bei der Premiere von Olivia Wildes Film "The Invite" sollen etwa 100 Menschen abgewiesen worden sein, weil alle Plätze belegt waren. Ähnliches wurde auch von der Vorstellung des Horrorthrillers "Buddy" berichtet.

