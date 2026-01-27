Kinobeben: „The Housemaid“ stürzt “Avatar” vom Thron

„Avatar“ darf in Österreich schon von Platinum Ticket träumen. Doch Platz 1 der Charts ist weg. Sydney Sweeney und Amanda Seyfried lassen mit dem Psycho-Drama „The Housemaid “die Kinos erzittern.

Fünf Wochen lang hielt sich „Fire and Ash“ an der der Spitze der heimischen Kino-Charts .Doch jetzt hat das 3.“Avatar“ Abenteuer in Sydney Sweeney und Amanda Seyfried seinen Meister gefunden. Das Psycho-Drama „The Housemaid - Wenn sie wüsste“ stürmt auf Platz 1. 32.200 Besucher und 415.000 Euro Kassa am letzten Wochenende. Um fast 12.000 Besucher mehr als „Avatar“, dass aber mit insgesamt 589.000 Besuchern schon knapp vor dem raren „Platinum Ticket“ (600.000) steht.

© Lionsgate

„The Housemaid“, das bei uns seit dem Filmstart schon über 90.000 Besucher fesselte, hält aktuell auch in Deutschland, Frankreich und England Platz 1 und spielte weltweit schon über 220 Millionen Dollar ein. Star-Regisseur Paul Feig („Brautalarm“) liefert damit einen mit erotischen Untertönen angereicherten Edel-Thriller: Die junge Millie (Sweeney ) möchte nach der Entlassung aus dem Gefängnis ihr bisheriges Leben hinter sich lassen und wird von der wohlhabenden Nina Winchester(Seyfried) als Haushälterin engagiert.

Das sind die Kinocharts der Woche:

1. The Housemaid - Wenn sie wüsste, 32.200 Besucher

2. Avatar, Fire and Ash, 20.400 Besucher

3. Zoomania 2, 15.500 Besucher

4. Die drei ??? – Die Toteninsel, 15.000 Besucher

5. Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde, 12.400 Besucher

Der Start eines irren Psychospiels bei dem Millie immer mehr von Nina schikaniert wird. Bis sie in die Arme und das Bett von Ninas Ehemann Andrew ( Brandon Sklenar) flüchtet. Doch damit nimmt das verführerische Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht erst seinen Lauf, denn hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz verbirgt sich eine dunkle Wahrheit