Heizungsluft, Dunkelheit, Kälte? Diese Zimmerpflanzen überleben jeden Winter

Es gibt Zimmerpflanzen, die selbst Minuslicht und trockene Luft locker wegstecken. Diese robusten Arten überleben jeden Winter garantiert.

Der Winter ist gnadenlos. Für uns, aber vor allem für Zimmerpflanzen. Draußen ist es dunkel, drinnen läuft die Heizung auf Hochtouren und die Luftfeuchtigkeit verabschiedet sich schneller als die Motivation am Montagmorgen. Kein Wunder also, dass in vielen Wohnungen jedes Jahr das große Pflanzensterben ausbricht.

Die gute Nachricht: Es liegt nicht immer an Ihnen. Manche Pflanzen sind einfach… sensibel. Andere wiederum sind wahre Überlebenskünstler. Wenn sich auf Ihrer Fensterbank also gerade wieder Platz ergibt, setzen Sie diesen Winter lieber auf robuste Kandidaten, die Dunkelheit, Trockenluft und Pflegefehler locker wegstecken. Hier kommen Pflanzen, die den Winter easy überleben:

Bogenhanf (Sansevieria)

Der Bogenhanf ist praktisch die Zimmerpflanze-Version eines Survival-Experten. Er kommt mit wenig Licht aus, braucht kaum Wasser und verzeiht es sogar, wenn man ihn schlicht vergisst. Heizungsluft? Interessiert ihn nicht. Gießen reicht alle paar Wochen. Warum so robust? Er speichert Wasser in seinen dicken Blättern und wächst extrem langsam. Stress kennt er nicht.

© Getty Images

Efeutute

Egal ob hell oder schattig, warm oder kühl: Die Efeutute macht einfach ihr Ding. Sie wächst auch im Winter weiter, selbst wenn die Bedingungen nicht ideal sind. Warum so robust? Sie ist an wechselnde Lichtverhältnisse angepasst und kommt mit trockener Luft besser klar als viele andere Pflanzen. Bonus: Sie zeigt schnell, wenn sie Wasser braucht

© Getty Images

Gummibaum

Groß, glänzende Blätter, wenig Pflegeaufwand. Der Gummibaum sieht nicht nur gut aus, er hält auch einiges aus. Winterliche Lichtarmut steckt er besser weg als viele andere Grünpflanzen. Warum so robust? Seine ledrigen Blätter speichern Feuchtigkeit, und er mag es eher trockener als zu nass. Perfekt für Heizungswohnungen.

© Getty Images

Glücksfeder (Zamioculcas)

Wenn Sie denken, Sie hätten keinen grünen Daumen, diese Pflanze hat Verständnis. Die Glücksfeder überlebt selbst dort, wo andere längst aufgegeben haben. Warum so robust? Sie speichert Wasser in Rhizomen und kommt mit extrem wenig Licht und Wasser aus.

© Getty Images

Drachenbaum

Der Drachenbaum liebt konstante Bedingungen und kommt mit trockener Heizungsluft erstaunlich gut klar. Er braucht kein Sonnenbad und wächst auch bei wenig Licht weiter. Warum so robust? Er stammt aus Regionen mit wechselnden Bedingungen und ist an Trockenheit angepasst. Weniger ist hier definitiv mehr.

© Getty Images

Kaktus & Sukkulenten

Klar, Klassiker. Aber aus gutem Grund. Kaktus und Co. brauchen im Winter fast nichts - außer einen hellen Platz und sehr wenig Wasser. Warum so robust? Sie speichern Wasser für schlechte Zeiten. Und Winter ist für sie einfach eine längere Ruhepause.

© Getty Images

Mit diesen Überlebenskünstlern bleibt Ihre Wohnung auch im Winter grün.