Winterjacken richtig reinigen: Profi-Tipps für Daunen, Kunstfaser & Co.

Die Sonne lacht, der Frühling ist endlich da! Höchste Zeit, die schweren Daunenmäntel und dicken Parker in den wohlverdienten Sommerschlaf zu schicken. Doch bevor wir Platz für die neue Frühlingsmode schaffen, sollten Sie Ihre Winterjacken gründlich reinigen.

Sie haben uns treu durch Schnee, Wind und Eis gebracht, doch spurlos ist die kalte Jahreszeit nicht an unseren Winterjacken vorbeigegangen. Wer seine Jacke jetzt ungereinigt in die hinterste Schrankecke verbannt, erlebt im nächsten Herbst oft eine böse Überraschung: Müffelnde Stoffe, verformte Schnitte oder hartnäckige Flecken. Wer seine Jacken jetzt richtig wäscht, verlängert ihre Lebensdauer. Doch wie geht das, ohne das teure Material zu ruinieren? Mit diesen Profi-Tipps machen Sie Ihre Wintergarderobe fit für den Schrank und die nächste Saison.

Vorbereitung: Der Check vor der Trommel

Bevor der Waschgang startet, ist ein Blick auf das Pflegeetikett absolute Pflicht. Hier versteckt sich die wichtigste Info: Verträgt das gute Stück überhaupt die Maschine?

© Getty Images

Ein wichtiger Tipp vorab: Schließen Sie unbedingt alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Druckknöpfe! Offene Verschlüsse können sich in der Trommel verhaken. Falls Ihre Jacke einen Fellkragen hat: Unbedingt abnehmen! Diese Applikationen reinigen Sie am besten separat per Hand, damit sie ihren flauschigen Look behalten. Und es gilt ein absolutes Weichspüler-Verbot! Dieser verklebt und umhüllt die Textilfasern und die Jacke würde ihre funktionalen Eigenschaften wie Atmungsaktivität oder Isolierung verlieren.

So bleibt die Daunenjacke kuschelig statt klumpig

Damit Daunenjacken ihre isolierende Wirkung nicht verlieren, brauchen sie eine Spezialbehandlung: Sie saugen sich mit Wasser voll und werden extrem schwer, deshalb waschen Sie Daunen immer einzeln bei maximal 30 Grad im Schonwaschgang. Da Daunen viel Waschmittel aufsaugen, sollten Sie unbedingt einen zusätzlichen Spülgang einstellen.

© Getty Images

Nach dem Waschen sollten Sie die Daunenjacke in den Trockner legen. Die Jacke an der Luft trocknen zu lassen, ist keine gute Idee. Es dauert Tage, die Federn verklumpen und es können unschöne Flecken entstehen. Die Lösung: Ab in den Trockner bei niedriger Temperatur und geben Sie unbedingt ein paar saubere Tennisbälle mit in die Trommel! Sie „schlagen“ die Daunen während des Trocknens wieder auf und halten die Jacke herrlich locker und voluminös.

Kunstfaser-Jacken waschen

Jacken mit Kunstfaserfüllung verzeihen etwas mehr, aber auch hier gibt es Tricks für die perfekte Pflege. Ideal sind maximal 40 Grad im Schonwaschgang mit einem guten Feinwaschmittel. Anders als bei der Daune, ist bei der Kunstfaser das Lufttrocknen die allerbeste Option. Falls es schnell gehen muss und der Trockner ran muss: Unbedingt auf niedrigste Temperatur stellen! Nach dem Waschen sollten Sie prüfen, ob das Wasser noch schön abperlt. Falls nicht, ist eine Imprägnierung fällig. So bleibt die Jacke auch im nächsten Jahr ein verlässlicher Schutz gegen Regen und Matsch.

Sanfte Reinigung für Wollmäntel

Ihr eleganter Wollmantel darf auf keinen Fall einfach so in die normale Wäsche geworfen werden. Hier gilt: Handwäsche oder das spezielle Wollprogramm der Maschine nutzen. Verwenden Sie am besten lauwarmes Wasser und ein spezielles Wollwaschmittel. Wichtig beim Trocknen: Wringen Sie den Mantel niemals aus! Drücken Sie ihn vorsichtig in einem Handtuch aus und lassen Sie ihn flach liegend trocknen. Hängt man ihn nass auf den Bügel, ruiniert das die Passform.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie Ihre frisch duftenden Winterbegleiter mit einem guten Gefühl im Schrank verstauen und endlich den Frühling in vollen Zügen genießen!