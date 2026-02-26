Epstein-Bombe: Geheime Akten über Trump zurückgehalten

Frau hatte US-Präsident Missbrauch vorgeworfen

Die US-Regierung soll Medienberichten zufolge Teile der Epstein-Akten zurückhalten, in denen eine Frau Missbrauchsvorwürfe gegen Präsident Donald Trump erhebt. Der führende Abgeordnete der Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, Robert Garcia, warf der Regierung am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X den "größten Vertuschungsskandal einer Regierung in der jüngeren Geschichte" vor.

Das Justizministerium bestritt dagegen auf Anfrage, Akten gezielt zu verbergen. Am Donnerstag sollte die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton im Epstein-Skandal befragt werden.

Befragungen zu Missbrauchsvorwürfen nicht in veröffentlichten Akten

Nach Angaben des Rundfunksenders NPR und der "New York Times" gibt es Hinweise, dass sich in den bisher nicht veröffentlichten Dokumenten zu dem Fall Memos der Bundespolizei FBI befinden. Darin sollen Befragungen einer Frau zusammengefasst sein, die 2019 nach der Verhaftung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein angegeben habe, als Minderjährige sowohl von Epstein als auch von Trump sexuell missbraucht worden zu sein.

Die Existenz der Memos wurde bekannt, weil das Justizministerium einen Index veröffentlichte, in dem die Unterlagen aufgelistet sind. Das Ministerium hatte Ende Jänner auf Druck des Kongresses mehr als drei Millionen Dokumentenseiten zum Epstein-Skandal veröffentlicht. Weitere drei Millionen Seiten wurden jedoch als unwichtig für den Fall eingestuft und sind daher nicht zugänglich.

Das US-Justizministerium reagierte am Mittwoch auch auf Medienberichte, wonach Akten im Zusammenhang mit der Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell in den veröffentlichten Dokumenten fehlen. Es prüfe die entsprechenden Akten, erklärte das Ministerium. Sollte sich herausstellen, dass ein Dokument falsch klassifiziert wurde, werde es veröffentlicht.

Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit dem zuständigen Staatsanwalt, dem späteren US-Arbeitsminister Alexander Acosta, erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe.

Einen Monat, nachdem Epstein 2019 unter anderem wegen Menschenhandels und sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen worden war, wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

Trump, ein früherer Nachbar Epsteins, wehrte sich im vergangenen Jahr monatelang gegen die Freigabe der Akten, bis der Kongress die Freigabe im Herbst erzwang. Trump veranlasste in dem Fall unter anderem Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten Bill Clinton von der Demokratischen Partei. Clinton soll am Freitag von Kongressabgeordneten angehört werden. Seine Frau, Ex-Außenministerin Hillary Clinton, ist bereits am Donnerstag per Videokonferenz vorgeladen.