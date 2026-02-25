So erklärt Stephen Hawkings Familie das Bikini-Foto

Professor Stephen Hawking (†76) hat sich normalerweise mit schwarzen Löchern im Weltall und der Quantengravitation beschäftigt. Doch in den Epstein-Akten sind neue Bilder vom Wissenschaftler aufgetaucht, die eine vermeintlich wildere Seite von ihm zeigen.

Stephen Hawking liegt auf einer Liege entspannt. Ihn umgeben zwei Frauen im Bikini. Das Bild aus den Epstein-Akten sorgt derzeit für viel Aufregung. Laut der "Daily Mail" fehlt in den Dokumenten eine genaue Angabe zu den Umständen.

2006 nahm Hawking mit 20 weiteren internationalen Top-Wissenschaftlern an einer von Jeffrey Epstein organisierten Konferenz teil. Fünf Monate danach wurde der Milliardär zum ersten Mal wegen Anstiftung zur Prostitution angeklagt.

Hawking kommt über 250 Mal vor

Die Tagung fand auf Epsteins Karibik-Insel Little Saint James statt. Hawking und seine Kollegen haben im Luxushotel "Ritz Carlton" auf St. Thomas (Zimmerpreis: 1350 Euro pro Nacht) übernachtet. Das Treffen trug den Namen "Die Energie des leeren Raums, der nicht Null ist" und behandelte das Thema Schwerkraft.

In freigegebenen Dokumenten wird dem Wissenschaftler kein Fehlverhalten vorgeworfen. Sein Name wird mindestens 250 Mal erwähnt. Nun tauchen die Bilder von Hawking mit den Bikini-Frauen auf.

Schwerer Vorwurf von Guiffre

Laut der "Daily Mail" hat sich Hawkings Nachlassverwaltung zum Foto geäußert. Bei den Frauen handelt es sich um seine "langjährigen Betreuerinnen aus Großbritannien". Sie bestätigen auch, dass das Bild 2006 im Hotel "Ritz Carlton" auf St. Thomas aufgenommen wurde. Mehr Informationen wollen sie nicht preisgeben.

Epstein behauptet in einer seiner E-Mails, dass Virginia Giuffre (†41) Hawking vorwirft, an einer Orgie mit Minderjährigen teilgenommen zu haben. Giuffre ist die Schlüsselfigur im Fall Epstein. Der Sexualstraftäter wies die Anschuldigungen zurück. Er habe sogar seine Vertraute Ghislaine Maxwell (64, verurteilt wegen Menschenhandels) aufgefordert, Giuffres Umfeld zu bestechen, um die Vorwürfe gegen Hawking zu entkräften.