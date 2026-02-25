Bill Gates gibt Affären mit zwei russischen Frauen zu

Bill Gates hat eingeräumt, während seiner Ehe mit Melinda French Gates zwei Affären mit russischen Frauen gehabt zu haben.

Microsoft-Gründer Bill Gates geht angesichts neuer Enthüllungen in die Offensive. Bei einer internen Versammlung der Gates Foundation sprach er offen über seine Kontakte zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein – und bat seine Mitarbeiter um Verzeihung.

Laut einer Aufnahme, die dem The Wall Street Journal vorliegt, bezeichnete Gates es als „einen riesigen Fehler“, Zeit mit Epstein verbracht zu haben. „Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die wegen mir in diese Sache hineingezogen wurden“, sagte der Milliardär demnach. Zugleich betonte er: „Ich habe nichts Illegales getan.“

„Ein riesiger Fehler“

Gates räumte ein, mit Epstein im Privatjet gereist zu sein und ihn sowohl in den USA als auch im Ausland getroffen zu haben. Die Kontakte hätten sich im Nachhinein als folgenschwer erwiesen. Besonders schwer wiege, dass die Affäre auch einen Schatten auf die Arbeit seiner Stiftung geworfen habe. Die Verbindung schade dem Ruf der Organisation, erklärte Gates vor den Mitarbeitern.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Unternehmer seine Treffen mit Epstein als Fehlentscheidung bezeichnet. Nun folgte eine deutlichere Entschuldigung innerhalb der eigenen Organisation.

Affären während der Ehe

Darüber hinaus sprach Gates laut dem Bericht auch über sein Privatleben. Während seiner Ehe mit Melinda French Gates habe er zwei Affären mit russischen Frauen gehabt. Diese stünden jedoch in keinerlei Zusammenhang mit Epsteins Verbrechen.

„Ich hatte tatsächlich Affären – eine mit einer russischen Bridge-Spielerin, die mich bei Bridge-Veranstaltungen traf, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennenlernte“, zitierte ihn das „Wall Street Journal“. Auch hier unterstrich Gates: „Ich habe nichts Illegales getan.“

Vorwürfe der Einflussnahme

Brisant ist in diesem Zusammenhang ein früherer Bericht des „Wall Street Journal“ aus dem Jahr 2023. Demnach soll Epstein sein Wissen über eine der Affären genutzt haben, um Druck auf Gates auszuüben. Gates hatte die russische Bridge-Spielerin um 2010 kennengelernt, als sie in ihren Zwanzigern war. Epstein traf sie 2013 und finanzierte später eine Ausbildung an einer Programmierschule. 2017 forderte er Gates per E-Mail auf, die Kosten zu erstatten.

Ob und in welchem Umfang Epstein tatsächlich versuchte, Einfluss auf Gates zu nehmen, ist weiterhin Gegenstand von Spekulationen. Klar ist jedoch: Die erneuten Enthüllungen erhöhen den Druck auf den Tech-Milliardär – auch wenn er strafrechtliches Fehlverhalten weiterhin entschieden zurückweist.