Nach Messerattacke in Favoriten vier Verdächtige ausgeforscht

21.02.26, 13:29
Das Opfer und die vier Tatverdächtigen kannten sich flüchtig.

Wien. Nach dem Messerangriff auf einen 22-Jährigen Mitte Jänner in der Quellenstraße in Wien-Favoriten sind vier Verdächtige ausgeforscht worden, gab die Polizei am Samstag bekannt. Das Opfer sprach zunächst von einem Überfall. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass sich alle fünf flüchtig gekannt haben. Bei dem Übergriff wurde dem 22-Jährigen eine Schnittverletzung oberhalb des Auges zugefügt.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd übernahm die Ermittlungen und forschte die vier Tatverdächtigen aus. Es handelt sich um vier Männer im Alter von 18, 20, 22 und 30 Jahren. Der Älteste soll die Verletzung mit dem Messer am 15. Jänner verursacht haben. Sowohl bei den Tatverdächtigen als auch beim Opfer handelt es sich um syrische Staatsangehörige.

Der 30-Jährige zeigte sich nicht geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen gegen die anderen drei Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien eingestellt.

