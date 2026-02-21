Alko-Lenker zog Spur der Verwüstung

Der betrunkene 61-jährige Lenker beschädigte zwei Fahrzeuge stark und fuhr mehrmals auf den Gehsteig.

Kremsmünster. Über eine Strecke von rund 700 Metern hat am Freitagabend ein betrunkener 61-Jähriger in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) mit seinem Wagen einen beträchtlichen Sachschaden verursacht. Mit seinem Wagen rammte er zwei parkende Fahrzeuge, fuhr mehrmals auf den menschenleeren Gehsteig auf und prallte zum Schluss gegen eine Betonmauer. Zeugen riefen die Polizei, nachdem der Mann die Unfallstelle verlassen wollte. Ein Alkotest ergab 2,26 Promille, berichtete die Polizei.

Die Weiterfahrt wurde dem Betrunkenen untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein abgenommen. Weil der Wagen des Mannes schon ziemlich demoliert war, machten sich die Beamten auf die Suche nach weiteren Unfallstellen und entdeckten die Verwüstungen entlang der Hauptstraße. Obwohl der 61-Jährige mehrmals auf den Gehsteig fuhr, kamen keine Personen zu Schaden.

Mit Auto betrunken gegen Granitsteinmühle

Im Mühlviertel hatte fast zur selben Zeit eine 28-jährige Einheimische in Klam (Bezirk Perg) betrunken ihren Wagen geschrottet. Die Frau war mit 1,46 Promille von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Granitsteinmühle gekracht, die als Blumeninsel diente. Das Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Mühlviertlerin verließ den Pkw noch selbstständig, zur Behandlung ihrer Verletzungen kam sie mit der Rettung in das Krankenhaus Amstetten. Auch sie gab den Führerschein ab.