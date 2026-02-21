Toter nach Wohnungsbrand in Wien entdeckt

Ein Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf endete Freitagabend tödlich. Die Berufsfeuerwehr fand einen 57-jährigen Mann leblos in den Räumlichkeiten – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wien. Am Freitag gegen 18:30 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf zu einem Brand. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte das Feuer zügig löschen, wodurch verhindert wurde, dass umliegende Wohnungen von den Flammen betroffen waren.

Hilfe kam zu spät

Im Zuge der Brandbekämpfung entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose männliche Person in der Wohnung. Die anwesende Berufsrettung Wien leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den 57-jährigen Wohnungsinhaber.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen. Laut den aktuellen Erhebungen der Polizei wird derzeit von einem Fahrlässigkeitsdelikt ausgegangen. Ein Fremdverschulden kann nach jetzigem Stand ausgeschlossen werden.