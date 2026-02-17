Alles zu oe24VIP
Schwerpunktaktion: "42 Deckel abgenommen"
Schwerpunktaktion: "42 Deckel abgenommen"

17.02.26, 13:09
Im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion führte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am 13. Februar 2026 großangelegte Verkehrskontrollen durch. 

Um die Verkehrssicherheit im gesamten Bundesland zu erhöhen, wurde der Überwachungszeitraum vom 13. Februar 2026, 10:00 Uhr bis zum 14. Februar 2026, 7:00 Uhr festgesetzt.

Die Bilanz dieser konzentrierten Überwachung unterstreicht die Notwendigkeit der polizeilichen Präsenz

  • • Alkotests: 5.050
  • • Vorläufige Führerscheinabnahmen: 42
  • • Organmandate: 1.263
  • • Anzeigen (Gesamt): 1.087

Brigadier Willy Konrath, Leiter der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, zieht aus dem Einsatz ein klares Fazit: "Obwohl die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuglenker vorschriftsmäßig und verantwortungsbewusst handelt, zeigen die 42 Führerscheinabnahmen sowie insgesamt 60 Anzeigen wegen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift eines sehr deutlich: Diese gezielten Schwerpunktaktionen sind eine unverzichtbare Maßnahme, um die Sicherheit auf Niederösterreichs Straßen konsequent zu gewährleisten."

Um sicher an Ihr Ziel zu kommen, empfiehlt die Landespolizeidirektion Niederösterreich:

• Wer trinkt, fährt nicht: Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen das Reaktionsvermögen.

• Planung ist alles: Organisieren Sie bereits vor dem Genuss von Alkohol eine sichere Heimreise (Taxi, öffentliche Verkehrsmittel oder eine fahrtüchtige Begleitperson).

• Vorsicht bei Medikamenten: Achten Sie auf Wechselwirkungen mit Alkohol und die Auswirkungen auf Ihre Fahrtüchtigkeit.

• Verantwortung übernehmen: Lassen Sie Freunde oder Bekannte nicht ans Steuer, wenn diese offensichtlich beeinträchtigt sind.

