Vergewaltiger in Wiener Bar festgenommen

Der Mann soll eine wehrlose und beeinträchtige Person sexuell missbraucht haben.

Wien. Ein unter anderem wegen Vergewaltigung gesuchter Mann ist in der Nacht auf Dienstag in einer Bar in Wien-Favoriten festgenommen worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien gegen den staatenlosen 31-Jährigen, der neben der Vergewaltigung auch des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person beschuldigt wird. Ein Beamter der Bereitschaftseinheit stöberte den Mann in einer Bar auf.

Um 23.34 Uhr suchte die Polizei das Lokal in der Landgutgasse auf und nahm den 31-Jährigen fest. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Zu dem der Festnahmeanordnung zugrunde liegenden Fall wusste Steirer keine Details zu berichten.