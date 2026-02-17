Alles zu oe24VIP
Immer weniger Oberösterreicher nutzen das Auto
Neue VCÖ-Analyse

Immer weniger Oberösterreicher nutzen das Auto

17.02.26, 13:47
Jeder Vierte Oberösterreicher ab 16 Jahren lenkt nie oder nur selten ein Auto. 

In Oberösterreich kommen viele Menschen im Alltag ohne eigenes Auto aus. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) lenkt jeder Vierte ab 16 Jahren nie oder nur selten ein Auto, österreichweit ist es sogar jeder Dritte. Grundlage sind Daten der Statistik Austria. Seit 2019 ist die Zahl der Wenig- oder Nicht-Autofahrer im Bundesland um rund 76.000 Personen gestiegen.

Gehen bleibt in OÖ am beliebtesten

Am beliebtesten bleibt das Gehen: Zwei Drittel der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, das sind etwa 842.000 Menschen, sind täglich zu Fuß unterwegs, weitere 238.000 mehrmals pro Woche. Laut VCÖ-Experte Michael Schwendinger liegt rund jede zehnte Autofahrt in Gehdistanz. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Thema durch die Aktion „Autofasten“, zu der katholische und evangelische Jugendorganisationen einladen. Dabei sollen Alternativen zum Auto bewusst ausprobiert werden.

Ortsplanung ist laut VCÖ entscheidend

Entscheidend ist laut VCÖ die Ortsplanung: Wo Nahversorgung, kurze Wege und sichere Geh- und Radwege vorhanden sind, verzichten mehr Menschen auf das Auto. Weniger Verkehr bedeutet zudem weniger Lärm und Abgase und damit auch viel mehr Lebensqualität.

