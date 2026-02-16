Alexander Waldnig macht Fine Dining zum kulinarischen Erlebnis

Drei Gourmetstuben laden im Ansitz Strasserwirt zum kulinarischen Erlebnis: Die blaue Ofenstube, die Stube 1399 und die Ambrosiusstube. Küchenchef Alexander Waldnig zelebriert hier Fine Dining mit größter Rücksicht auf Natur und Produzenten.

Alexander Waldnig, gebürtiger Osttiroler, kredenzt eine leichte, regionale und zugleich anspruchsvolle Tiroler Gourmetküche. Er setzt auf Lebensmittel, die gartenfrisch, saisonal und regional sind. Seit 16 Jahren wird zudem der Ansitz Strasserwirt von den Schwestern Astrid und Judith Bachmann geleitet. Hier kann im historischen Ambiente geschlafen, genossen und gefeiert werden. Die stimmungsvolle Atmosphäre bietet die idealen Voraussetzungen für genussvolle Gourmeterlebnisse!

Osttiroler Schlipfkrapfen mit brauner Butter

© Hannes Niederkofler

Zutaten

Teig:

250 g Weizenmehl

250 g Roggenmehl

2 Eier

Wasser nach Bedarf

Fülle:

500 g Erdäpfel

2 EL Petersilie

3 Knoblauchzehen

1 kleine Zwiebel

Butter

Zubereitung

Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten, ggf. Wasser je nach Konsistenz zugeben. 1 Stunde rasten lassen. Erdäpfel kochen, schälen und durchpressen. Zwiebel und Knoblauch in Butter glasig anrösten. Erdäpfel mit der Zwiebelmischung vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Teig ausrollen, Kreise ausstechen, Fülle in die Mitte geben, Ränder mit Ei oder Wasser verschließen. Darauf achten, dass die Taschen vollständig verschlossen sind. Die Schlipfkrapfen werden in einem großen Topf mit reichlich Salzwasser gegart. Das Wasser soll zunächst kochen und anschließend auf leicht wallend zurückgedreht werden – nicht stark sprudelnd, sondern ruhig blubbernd. Die Krapfen werden sanft gegart, nicht hart gekocht. Sobald sie an die Oberfläche steigen, lässt man sie noch etwa 1–2 Minuten ziehen und hebt sie anschließend mit einem Schaumlöffel heraus. Fertig sind sie, wenn sie oben schwimmen , sich leicht fest und elastisch anfühlen und nicht auseinanderfallen. Serviert werden sie mit Butter und Käse, anschließend mit Schnittlauch garniert.

Schokoladenküchlein mit Vanilleschaum

© Hannes Niederkofler

Zutaten



Vanilleschaum:

300 g Obers

50 g Eigelb

30 g Zucker

1 Vanilleschote

Schokoküchlein:

100 g Butter

80 g Staubzucker

2 Eier

2 Eigelb

100 g dunkle Schokolade (65 %)

80 g Mehl

Zubereitung

Obers mit Vanilleschote aufkochen. Eigelb mit Zucker leicht aufschlagen. 1/3 des heißen Obers unter Rühren zum Eigelb geben, dann zurück in den Topf und auf ca. 85 °C erhitzen. Abseihen und in eine ISI-Flasche mit einer Kapsel füllen, abkühlen lassen. Butter mit Zucker schaumig schlagen. Eier und Eigelb nach und nach unterrühren. Schokolade schmelzen und vor dem Untermengen etwas abkühlen lassen. Sie sollte flüssig und warm, jedoch nicht mehr heiß sein. Diese danach sowie das Mehl zuletzt zugeben. Dariolformen zu ¾ füllen und bei 180 °C ca. 7 Minuten backen. Das Schokoküchlein wird warm serviert und kann mit saisonalen Früchten und frischer Gartenminze garniert werden.

Tipp. Formen gut ausbuttern und ausmehlen. Alle Zutaten müssen Zimmertemperatur haben.

Strasserwirt Ansitz zu Tirol - Dorfstraße 28, 9918 Strassen/Osttirol - strasserwirt.com