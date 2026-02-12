Opernball 2026: Die Traumroben der Stargäste

Zum 68. Wiener Opernball werfen sich die Society-Ladies und die internationalen Stars ganz besonders in Schale. Wir zeigen Ihnen die spektakulärsten Looks, die teuersten Juwelen und das ultimative Best-Dressed-Ranking vom Ball der Bälle.

Wien im Walzer-Fieber! Wenn sich der Vorhang zum 68. Opernball öffnet, verwandelt sich das Haus am Ring in das glamouröseste Event des Jahres. Während die Herren in tadellosen Fracks glänzen, gilt für die Damen: Je prachtvoller die Robe, desto besser!

Wir haben für Sie die Lupe gezückt und präsentieren die glamourösesten Auftritte, die teuersten Klunker und die mutigsten Fashion-Statements der Stargäste.

Ladies in Red: Unsere Roben-Highlights vom 68. Opernball

Die Königin des Abends: Silvia Schneider

Die ORF-Moderatorin liefert einen lupenreinen Wow-Auftritt und sichert sich zweifellos die Krone in unserem Best-Dressed-Ranking. Der Entwurf stammt aus ihrem eigenen Atelier und wurde von ihrer langjährigen Couturière des Vertrauens, Liliya Semenova, umgesetzt. Mit außergewöhnlicher Präzision und handwerklicher Meisterschaft entstand ein Kleid in Rubinrot, dessen Fertigung mehr als 100 Arbeitsstunden erforderte!

Glamour-pur: Nadine Leopold

Das Kärntner Topmodel beehrt den 68. Wiener Opernball als exklusiver Stargast von Campari. In einer atemberaubenden Couture-Robe von Eva Poleschinski setzt sie ein modisches Ausrufezeichen. Die feinen Rotnuancen und der harmonische Materialmix ihrer dreiteiligen „Cocktail-Robe“ sorgen für einen spektakulären Auftritt.

Opernball 2026: Die schönsten Roben des Abends

Auf dem roten Teppich und in den Logen strahlen die prominenten Damen um die Wette und sorgen für unvergessliche Mode-Momente. Ob kräftiges Rot, tiefes Mitternachtsblau, flüssiges Gold oder opulente Tüll-Träume – das Parkett hat selten schöner geglänzt.

Klicken Sie sich durch die Traumroben des 68. Wiener Opernballs und stimmen Sie beim großen Roben-Voting für Ihren Lieblingslook des Abends!

© Tischler Gemeinsam mit Liliya Semenova, der Couturière ihres Vertrauens, hat die Moderatorin ihren Traum in Rubinrot umgesetzt und greift damit eine der Farben des Opernballs auf. Über 100 Arbeitsstunden flossen in die Fertigung des Kleides, das mit klarer Linie und intensiver Farbe ein Statement setzt. © Tischler Die "Nanny" entscheidet sich für ein Frackkleid in Schwarz von Dolce&Gabbana. Dazu kombiniert der Stargast Perlen-Ohrringe und einen Perlen-Choker. © Tischler Die Hollywood-Ikone trägt einen Valentino-Rock mit schwarzem Rollkragen-Top, inspiriert von Gustav Klimt. © Tischler Das Austro-Topmodel ist Stargast in der Campari-Loge. Passend dazu trägt Leopold eine dreiteilige, von Negroni-inspirierte, Couture-Robe von Eva Poleschinski. Dazu kombiniert die Kärntner-Beauty herzförmige Diamant-Ohrclips von Chopard. © Tischler Die Designerin erscheint in einer dunkelblauen Robe mit Cut-Out und Vasentasche. © Tischler Die "ORF"-Moderatorin trägt ein modernes schwarzes Off-Shoulder-Kleid mit Low-Waist-Taille. © Tischler Die Royal-Sisters glitzern in Roben von Stardesigner Oscar de la Renta und Schmuck von Chopard. © Tischler Das britische It-Girl trägt eine schwarze Samtrobe vom französischen Luxuslabel Lanvin. Dazu kombiniert Jude Laws Tochter Schmuck von Swarovski. © Tischler Die Opernball-Organisatorin trägt ein superelegantes Design von Lena Hoschek. © Tischler Die Steirereck-Chefin begeistert in Pink. Die Robe von Susanne Bisovsky ist definitiv ein Hingucker. © Tischler Blau macht die Schauspielerin nur, wenn es um ihre traumhafte MD Design-Robe von Dagmar Mikolics geht. Der edel glänzende Stoff wird von eleganten Details getoppt. Die aufwendigen Ärmel in Form von üppigen Rosenblüten erinnern an den prächtigen Blumenschmuck am Opernball, über den sie am 13.2. berichtet. © Tischler „Shades of green" für Teresa Vogl. Die ORF-Moderatorin trägt ein Design in fein abgestuften Grünnuancen von Eva Poleschinski. Die Samtrobe mit raffinierten Cut-Outs verbindet zeitlose Eleganz mit moderner Leichtigkeit. © Luiza Lamtiugina Für ihren großen Auftritt hat sich Maria Angelini-Santner für das Designerlabel Laskari entschieden. Das von Olga Chapiro entworfene Chiffonkleid in einem zarten Rosa besticht durch feinste Drapierungen. Eine opulente Federboa und Schmuck von Swarovski verleihen dem Ensemble eine Prise Extravaganz. © Tischler © Tischler Die hübsche Artistin trägt ein transparentes Glitzerkleid von Maria Lucas in der Trendfarbe Nude. © Monika Fellner Wie bereits 2025 trägt die fesche Zahnärztin auch heuer ein handbemaltes und bespraytes Kunstwerk von Künstler Luis Morales De La-Cruz. © oe24 Rot, glamourös und mit einer Prise architektonischer Finesse: Ekaterina Mucha strahlt in einer prachtvollen Robe von Alexis F. Gonzalez. Dazu kombiniert sie Schmuck vom Juwelier von Köck mit über 90 Karat Diamanten und einem Gesamtwert von rund 400.000 Euro. © Tischler © Privat Schwer zu tragen hat die „Goldene Note"-Lady, die jungen Talenten die Welt des Balls näherbringt. Das Vintage-Kleid von Jean Paul Gaultier mit roten Steinen und Stickereien wiegt „mindestens 10 Kilogramm". © Andreas Tischler Die Stargeigerin trägt ein Kleid von Christian Seibold Couture und Schmuck von Mazbani. © Tischler Das Model aus Oberösterreich präsentiert sich in einer Samtrobe in Violett. Dazu kombiniert sie eine funkelnde Tasche von Humanic und Silberschmuck von Mandana. © Tischler Davina Geiss wählt ein hellblaues Prinzessinnen-Kleid von Silkescholz.de, kombiniert mit floralem Schmuck. Besonders elegant: Die edle Hochsteckfrisur. © Tischler Lugner präsentiert sich in einer silbernen Glitzer-Robe mit Feder-Details und tiefem Dekolleté. © Tischler Die Schönheitschirurgin trägt eine Korsage aus dem Katy Perry Musikvideo von dem Designer Bjorn van den Berg. © Tischler Der Schaumrollenkönig und seine Gattin feiern vor dem Opernball im Hotel Sacher. Waltraud Guschlbauer wählt ein pinkes Off-Shoulder Kleid, das sie mit einer farblich abgestimmten Kette kombiniert. © Tischler Ali Gürtler ist elegant wie immer! Für den diesjährigen Opernball wählt sie eine dunkelblaue, asymmetrische Robe mit Mascherl-Brosche. © Tischler Riess-Hahn begeistert in einer Off-Shoulder Tüllrobe in Mitternachtsblau mit Glitzer-Applikationen.

Eines steht fest: Der 68. Opernball hat modisch alle Erwartungen übertroffen. Von klassischer Eleganz bis hin zu mutiger Couture war auch dieses Jahr wieder alles dabei, was das Fashion-Herz begehrt.