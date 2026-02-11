Die gastfreundlichste Stadt der Welt liegt in unserem Nachbarland

Kennen Sie das Gefühl? Man kommt im Urlaub an und spürt sofort: Hier bin ich willkommen! Die Buchungsplattform Booking.com enthüllt, wo Sie noch mit offenen Armen empfangen werden und Platz 1 liegt direkt in unserem Nachbarland!

Haben Sie auch genug von unfreundlichen Kellnern und anonymen Hotelburgen? Wenn Sie für Ihre Traumreise 2026 echte Gastfreundschaft suchen, müssen Sie nicht einmal um die halbe Welt fliegen. Die Experten von Booking.com haben für die 14. „Traveller Review Awards“ einen Datenberg von mehr als 370 Millionen Bewertungen analysiert und die gastfreundlichsten Städte der Welt gekürt.

Die gastfreundlichste Stadt der Welt liegt in Italien

© Getty Images

Der absolute Spitzenreiter liegt im sonnigen Süden unseres Nachbarlandes Italien: Montepulciano! Die mittelalterliche Perle in der Toskana thront majestätisch auf einem Hügel und hat das Herz der Reisenden im Sturm erobert. Mit nur 14.000 Einwohnern weiß man hier seit 60 Jahren genau, wie man Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Der Ort ist mit vielen autofreien Straßen auch sehr fußgängerfreundlich, besticht durch seine typisch rustikale Renaissance-Architektur und teilt seinen Namen mit einem köstlichen Rotwein.

Platz 2: Magong, Taiwan

© Getty Images

Magong auf dem Penghu-Archipel ist der Inbegriff fernöstlicher Herzlichkeit und landet auf dem zweiten Platz. Die Gäste schwärmen von den jahrhundertealten Seefahrertempeln und den charmanten Häusern aus roten Backsteinen. Besonders unvergesslich sind die Drachenbootfeste, bei denen die gesamte Stadt förmlich zu vibrieren scheint. Hier wird man von den Einheimischen auf herzliche Weise in das bunte Treiben gezogen. Berührungsängste? Fehlanzeige!

Platz 3: San Martín de los Andes, Argentinien

© Getty Images

Der dritte Platz geht an San Martín de los Andes in Argentinien. In Patagonien liegt dieses Städtchen am Lácar-See, das aussieht, als wäre es direkt aus einem Märchenbuch entsprungen. Die Gäste berichten, dass Lodge-Betreiber sie oft persönlich mit Namen begrüßen und handgezeichnete Wanderkarten für die besten Aussichtspunkte verteilen. Das ist nicht nur Gastfreundschaft, das ist ein Willkommen zu Hause!

Die Top 10 der gastfreundlichsten Städte der Welt:

Montepulciano, Italien Magong, Taiwan San Martín de los Andes, Argentinien Harrogate, UK Fredericksburg, Texas, USA Pirenópolis, Brasilien Swakopmund, Namibia Takayama, Japan Noosa Heads, Australien Klaipeda, Litauen

Wenn Sie auf der Suche nach einem Reiseziel sind, das nicht nur landschaftlich, sondern auch menschlich zu überzeugen weiß, dann lohnt sich ein Blick auf diese Städte!