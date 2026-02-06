Linz hat bald neues Gastro-Highlight

180 Plätze stehen für Gäste bereit.

Ab März öffnet im obersten Stock des Ars Electronica Centers das neue Restaurant „Qube“. Die Gastronomen Alexander Heuschober und Marco Luckner übernehmen das ehemalige „Cubus“ mit frischem Konzept und neuem Namen, der an den Vorgänger erinnert.

Die Location bietet Frühstück, Mittagstisch, exklusive Dinner und in den Sommermonaten Sundowner mit Musik auf der Dachterrasse – alles mit Fokus auf regionale und saisonale Küche. Mehlspeisen aus der Konditorei Heuschober runden das Angebot ab. Mit 180 Plätzen eignet sich das „Qube“ auch für Firmenfeiern oder Hochzeiten. Vizebürgermeisterin Merima Zukan lobt die Neueröffnung als kulinarisches Highlight an einem der schönsten Orte Linz’. Heuschober und Luckner wollen die Location zu einem Hotspot für Gastronomie und Events machen – inklusive spektakulärem Blick auf die Linzer Skyline und die Donau.