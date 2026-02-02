Österreich sichert sich Platz 1! Die besten Skischulen Europas im Ranking

Die Semesterferien sind da und für Groß und Klein heißt es jetzt: ab in den Skiurlaub! Während fortgeschrittene Skifahrer und Snowboarder souverän über die Pisten schwingen, gibt es auch viele, die ihre allerersten Kurven noch vor sich haben. Wir verraten, wo das Skifahren lernen am besten gelingt.

Wer in den Skiferien eine Skischule besucht, will vor allem eins: sicherer werden, schneller Fortschritte machen und dabei richtig Spaß haben. Denn: Die ersten Kurven, der erste Lift, die erste steilere Abfahrt – das sitzt selten sofort.

Genau dafür gibt es Europas Skischulen: Dort machen erfahrene Lehrer aus Vorsicht Selbstvertrauen und aus wackeligen Schwüngen saubere Kurven – egal ob Kind, Wiedereinsteiger oder ambitionierter Carver. In großen Gebieten wie Les 3 Vallées in Frankreich begleiten Anfänger sogar über 30 Skischulen auf insgesamt 600 Pistenkilometern. Klingt nach einer großen Auswahl – aber welche Skischule hält wirklich, was sie verspricht? Und wo lohnt sich ein Skiurlaub ganz besonders?

© Getty Images

TUI-Skischulen-Ranking kürt die besten Skischulen in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Für das große TUI-Skischulen-Ranking wurden über 3.700 Skischulen in Europa anhand ihrer Google-Bewertungen analysiert und in einem großen Ranking bewertet. Das Ergebnis: Viele der beliebtesten Skischulen Europas befinden sich freilich im Ski-Mekka Österreich.

Die Top-10-Skischulen Europas

Wo lernt es sich am besten? Diese Top-Skischulen konnten sich im Google-Bewertungsvergleich durchsetzen:

© Getty Images

Skischule Rot Weiß Rot Wagrain - Wagrain, Österreich Alpine Ski School Zermatt - Zermatt, Schweiz Alpendorf 2 Skischule Rot Weiß Rot - St Johann im Pongau, Österreich Evolution Ski School - Zermatt, Schweiz Skischule Alpen Sports - Neukirchen am Großvenediger, Österreich Skischule SNOWLINES - Sölden, Österreich Skischule SMT - Mayrhofen, Österreich Fischis Skischule - Flachau, Österreich Eco Ski School - Andermatt, Schweiz CSA Skischule Silvia Grillitsch - Obertauern, Österreich

In den Top-10 ist Österreich insgesamt siebenmal vertreten, die Schweiz dreimal.

Die Skischule Rot Weiß Rot in Wagrain sichert sich den ersten Platz mit einer durchschnittlichen Google-Sternebewertung von 5,0. Ganze 98,1% der 1.025 Stimmen erhielten 5 Sterne. Auf Rang zwei folgt eine Skischule in der Schweiz: die Alpine Ski School Zermatt. Die erste Skischule im Ranking aus Deutschland ist die Skischule Black Forest Magic in Feldberg, welche es allerdings erst auf Platz 27 schafft.