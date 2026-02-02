Thermencheck.com Awards küren die besten Thermen Österreichs

Das Wellnessportal www.thermencheck.com kürte die beliebtesten Thermen Österreichs. Aus insgesamt 39 österreichischen Thermen, die zur Wahl standen, kristallisierten sich vier Betriebe als klare Favoriten heraus.

Wenn draußen eisiger Wind durch die Straßen pfeift, die Finger klamm werden und selbst der Kaffee nicht mehr richtig wärmt, gibt es in Österreich eigentlich nur eine logische Flucht: ab in die Therme. Dampfen statt frieren lautet die Devise – am besten im warmen Thermalwasser, mit Blick auf verschneite Landschaften und einem Saunagang zum Aufwärmen der Seele. Genau rechtzeitig zur Wintersaison hat das Wellnessportal www.thermencheck.com die beliebtesten Thermen Österreichs gekürt. Aus insgesamt 39 österreichischen Thermen, die zur Wahl standen, kristallisierten sich vier Betriebe als klare Favoriten heraus. 363.964 abgegebene Stimmen kürten vier klare Favoriten der österreichischen Wellnessbranche.

© Getty Images

Das sind die beliebtesten Thermen des Jahres 2025

GOLD Award Gewinner: ROGNER BAD BLUMAU

Mit 53.661 Stimmen sicherte sich das in der Steiermark gelegene Rogner Bad Blumau erneut die Spitzenposition und darf sich über den GOLD Award 2025 freuen. Damit setzt die 4 Sterne Hundertwasser-Therme ihre außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fort: Mit der Award-Abstimmung 2025 wurde das Rogner Bad Blumau bereits zum 10. Mal zur beliebtesten Therme Österreichs gewählt – ein Ergebnis, das die konstant hohe Begeisterung der Community und die herausragende Position des Hauses in der heimischen Wellnesslandschaft eindrucksvoll bestätigt.

Die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Anlage besticht durch ihre begrünten Dächer, bunten Fassaden und goldenen Kuppeln. Besonders hervorzuheben ist die Vulkania® Heilquelle, die als stärkste und heißeste Heilquelle des Thermen- & Vulkanlands Steiermark gilt.

SILBER Award Gewinner: SOLE FELSEN WELT Gmünd

Auf Platz zwei positioniert sich die in Niederösterreich beheimatete Sole-Felsen-Welt Gmünd mit 48.304 Stimmen und wird mit dem SILBER Award 2025 ausgezeichnet.

Die Sole-Felsen-Welt zeichnet sich durch ihre Badewelt mit über 1.000 m² Wasserfläche aus, in der Gäste in Bad Ischler Heilsole entspannen können. Zusätzlich bietet die großzügige Saunalandschaft mit Dampfgrotte, Hamam und zahlreichen Innen- und Außensaunen vielfältige Möglichkeiten zur Erholung.

BRONZE Award Gewinner: ASIA SPA Leoben

Mit 46.660 Stimmen sichert sich das in der Steiermark gelegene Asia Spa Leoben den BRONZE Award 2025 und behauptet sich damit eindrucksvoll unter den beliebtesten Thermen des Landes.

Die Therme besticht durch ihr asiatisch inspiriertes Ambiente, das eine harmonische Verbindung von Entspannung und Aktivität ermöglicht. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Saunaangebote und die großzügige Wasserlandschaft, die den Gästen ein einzigartiges Wellnesserlebnis bieten.

Aufsteiger des Jahres 2025: THERME NOVA Köflach

Einen bemerkenswerten Erfolg verzeichnet die Therme NOVA Köflach, die mit einer Stimmensteigerung von 263% gegenüber dem Vorjahr und insgesamt 3.608 Stimmen zum Aufsteiger des Jahres 2025 gekürt wurde.

Der Titel unterstreicht die wachsende Strahlkraft des Standorts und zeigt, dass sich die Therme NOVA Köflach mit ihrer konsequenten Weiterentwicklung und ihrem stimmigen Thermenerlebnis zunehmend als fixer Bestandteil der österreichischen Thermenlandschaft etabliert.