Die schönsten Loipen in Österreich zum Langlaufen

Von Hochplateaus bis Gletschertälern: Diese Loipen zählen zu den schönsten Österreichs und machen Langlaufen zum echten Naturerlebnis.

Die Semesterferien starten dieses Wochenende und während die einen sich auf die Skipiste stürzen und den Berg runterbrennen, schnallen sich andere lieber die schmalen Bretter an und gleiten entspannt durch die Winterlandschaft. Langlaufen ist ruhiger, oft mindestens genauso fordernd und in Österreich vor allem eines: unfassbar schön. Von Hochplateaus über Gletschertäler bis zu Panorama-Loipen mit Postkartenblick, wir haben die schönsten Strecken für Sie gesammelt.

1. Lesachtal (Osttirol/Kärnten)

Wer Biathlon nur halbwegs verfolgt, kennt Obertilliach. Hier trainiert regelmäßig die Weltelite. Doch auch abseits des Langlauf- und Biathlonzentrums zeigt sich das Lesachtal oft als „naturbelassenstes Tal Europas“ bezeichnet von seiner spektakulären Seite. Besonders beeindruckend: die Höhenloipe Dorfberg auf 1.820 Metern oberhalb von Kartitsch. Nicht umsonst wird sie „Panoramaloipe“ genannt.

2. Nassfelder Runde, Sportgastein (Salzburg)

Ganz hinten im Gasteinertal, mitten im Nationalpark Hohe Tauern, liegt Sportgastein auf 1.600 Metern. Die Höhenlage sorgt für eine extra lange Saison. Die Nassfelder Runde ist die längste der drei Höhenloipen und führt durch eine hochalpine Kulisse, bei der man die Anstrengung fast vergisst.

3. Höhenloipe Leutasch-Wildmoos, Region Seefeld (Tirol)

Der Neuzugang der Wintersaison 2025/26. Diese 7,5 Kilometer lange Runde im Wildmoos am Seefelder Plateau ist abwechslungsreich, landschaftlich ein Traum und historisch. Teile verlaufen auf der Olympialoipe von 1976. Langlauf mit Gänsehaut-Faktor.

4. Sturzhahn-Loipe, Tauplitzalm (Steiermark)

Die Tauplitzalm punktet mit mehreren Höhenloipen auf rund 1.600 Metern. Die Sturzhahn-Loipe ist besonders bei sportlichen Langläufer:innen beliebt und verbindet Ausdauertraining mit Weitblick-Garantie.

5. Rifflseeloipe, Pitztal (Tirol)

Mit der Rifflseebahn geht es hoch hinauf in ein beeindruckendes Gletscherpanorama. Die rund fünf Kilometer lange Loipe schlängelt sich in mehreren Schleifen durch das Gebiet rund um den Rifflsee, fernab vom Skipisten-Trubel.

6. Pinzgau Loipe, Salzburg/Tirol

Diese bestens präparierte Loipe verbindet Krimml und Zell am See und führt vorbei an Gletschern, Seen und Bergpanoramen. Von Maishofen aus verzweigt sich das Netz Richtung Saalfelden und Maria Alm. Ideal für alle, die Kilometer sammeln wollen.

7. Zugspitz Arena (Tirol)

131 Loipenkilometer, Schneesicherheit und Strecken am Heiterwanger See, entlang des Wettersteinmassivs oder der Sonnenspitze. Dank Hochloipen und Beschneiung ist Langlaufen hier oft bis ins Frühjahr möglich, perfekt für Kurzentschlossene.

8. Silvretta Höhenloipe, Galtür (Tirol)

Startpunkt ist der Berggasthof Piz Buin auf der Bielerhöhe direkt am Silvretta-Stausee. Von hier führen mehrere Varianten vorbei an der Barbarakapelle Richtung Vermuntsee. Hochalpin, spektakulär und mit Sonnenterrasse zum Abschluss.

9. Saalfelden Leogang (Salzburg)

Hier treffen Anfänger:innen auf Profis. Eine Rennloipe am Ritzensee, Pulskontroll-Systeme, perfekte Beschilderung und rund 150 Kilometer Loipen auf 18 Strecken. Ein echtes Langlauf-Mekka.

Ob Hochgebirge oder Talrunde, sportlich oder entspannt: Österreich bietet für Langlauf-Fans nicht nur perfekte Bedingungen, sondern auch einige der schönsten Strecken Europas.